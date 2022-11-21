Мобилизация продлена. Кого могут призвать на военную службу в 2023 году 21 ноября, 19:13 Мобилизация 2023 (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine \ facebook)

Недавно в Украине в четвертый раз продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Они продлятся до 19 февраля.

Общая мобилизация касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выполнять воинские обязанности и женщин по желанию. Принудительного призыва женщин на военную службу в Украине нет, однако все женщины-медикини обязаны встать на военный учет.

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В Сети ширится много информации о очередях и волнах мобилизации, однако в Украине они не определены на государственном уровне, поэтому официально не действуют. Как правило, в военкоматах в первую очередь предпочитают призыв лиц, имеющих военный и боевой опыт.

Вместе с тем военное руководство не отрицает, что для комплектации подразделений профессионалами определенных специальностей могут призываться мужчины без боевого опыта, если нужна их специализация. Перед началом установки на военную службу они обязательно проходят обучение.

«Поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько — нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России. Теоретически может быть что угодно, – рассказал начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач. — То есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению».

Напомним, ранее НВ рассказывал, где будут вручать повестки после продления военного положения.