Мобилизация продлена. Кого могут призвать на военную службу в 2023 году

21 ноября, 19:13
Поделиться:
Мобилизация 2023 (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine \ facebook)

Мобилизация 2023 (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine \ facebook)

Недавно в Украине в четвертый раз продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Они продлятся до 19 февраля.

Общая мобилизация касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выполнять воинские обязанности и женщин по желанию. Принудительного призыва женщин на военную службу в Украине нет, однако все женщины-медикини обязаны встать на военный учет.

Видео дня

Читайте также:

Срок военной службы в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua) Общая мобилизация 2022−2023. Сколько длится прохождение военной службы в Украине

В Сети ширится много информации о очередях и волнах мобилизации, однако в Украине они не определены на государственном уровне, поэтому официально не действуют. Как правило, в военкоматах в первую очередь предпочитают призыв лиц, имеющих военный и боевой опыт.

Вместе с тем военное руководство не отрицает, что для комплектации подразделений профессионалами определенных специальностей могут призываться мужчины без боевого опыта, если нужна их специализация. Перед началом установки на военную службу они обязательно проходят обучение.

Читайте также:
Общая мобилизация 2022. Кого сейчас в первую очередь призывают в Украине ― глава ТЦК

«Поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько — нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России. Теоретически может быть что угодно, – рассказал начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач. — То есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению».

Напомним, ранее НВ рассказывал, где будут вручать повестки после продления военного положения.

Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/MUBC6eY8fRk
Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Мобилизация Военное положение Призыв

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X