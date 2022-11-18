Мобилизация в Украине. Военных в ВСУ планируют проверять на профпригодность для несения службы

18 ноября, 09:58
Поделиться:
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Правительство планирует внести изменения в законодательство, регулирующее мобилизацию и военную службу в Украине. Рассказываем об одном обновлении, представленном в законопроекте.

В Верховной Раде депутаты зарегистрировали Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и прохождения военной службы, согласно которому в Украине введут испытательный срок для военных, желающих вступить на службу по контракту.

Видео дня

В пояснительной записке отмечено, что инициаторы хотят привести положения Закона в соответствие с Уставами Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:
Общая мобилизация в Украине. Где будут вручать повестки после продолжения военного положения

Среди задач планируется установить испытательный срок для контрактников и установить сроки прохождения военной службы по контракту от 1 до 10 лет, отменив срок 6 месяцев.

«Реализация акта обеспечит приведение некоторых положений Закона Украины О воинской обязанности и военной службе в соответствие с ранее принятыми законами, их осовременивание подготовки граждан к военной службе, их приписки к призывным участкам, призыву на военную службу и прохождение ими срочной военной службы; введение испытания при принятии на военную службу по контракту, а также выделение норм, применяемых в мирное время и особый период (вне и в пределах периодов проведения мобилизации, действия военного положения и состояния войны) по результатам проведенного в государстве правого режима военного положения и в вероятного объявления состояния войны», ― говорится в пояснительной записке.

Читайте также:
Продолжение мобилизации и военного положения. Усилится ли призыв в Украине зимой 2022−2023

Испытательный срок в ВСУ

Если военнослужащие или призывники будут хотеть перейти на контракт, то сначала им будет предлагаться испытательный срок, который потом засчитывают к службе. Продолжительность такого испытательного срока для потенциальных контрактников будет составлять от 1 месяца до полугода.

«Порядок проведения испытания устанавливается соответствующими положениями о прохождении военной службы и другими нормативно-правовыми актами, если иное не предусмотрено законом», - сообщают авторы документа.

Читайте также:
Общая мобилизация 2022−2023. Сколько длится прохождение военной службы в Украине

Если военнослужащий не проходит испытательный срок:

  • если военнослужащий не прошел испытательный срок, то контракт с ним расторгают досрочно;
  • если испытание проходила женщина, ее освобождают от военной службы;
  • если это был военнослужащий-срочник, его отправляют обратно для несения срочной службы.
Срок, который прослужил срочник на контрактной службе, относят к срочной в соотношении 2:1 ― два месяца службы на контракте засчитывают как один месяц срочной службы.

  • если не прошел испытание резервист, его отправляют в резерв.

Военнослужащие, прошедшие испытательный срок, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях.

Читайте также:
Кого не будут призывать. Кабмин изменил действие отсрочки от мобилизации во время войны

Во время военного положения для контрактников, не прошедших испытательный срок, действуют свои правила. Их направляют для дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Кто не будет проходить испытательный срок

Согласно документу, испытательный срок не нужно будет проходить следующим категориям:

  • курсантам высших военных учебных заведений;

  • курсантам военных учебных подразделений высшего образования;

  • тем, кто раньше проходил военную службу.

Читайте также:
Мобилизация 2022: кто подлежит призыву во время войны в Украине
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрактники Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X