Мобилизация в Украине. Военных в ВСУ планируют проверять на профпригодность для несения службы 18 ноября, 09:58 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Правительство планирует внести изменения в законодательство, регулирующее мобилизацию и военную службу в Украине. Рассказываем об одном обновлении, представленном в законопроекте.



В Верховной Раде депутаты зарегистрировали Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и прохождения военной службы, согласно которому в Украине введут испытательный срок для военных, желающих вступить на службу по контракту.



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В пояснительной записке отмечено, что инициаторы хотят привести положения Закона в соответствие с Уставами Вооруженных Сил Украины.



Среди задач планируется установить испытательный срок для контрактников и установить сроки прохождения военной службы по контракту от 1 до 10 лет, отменив срок 6 месяцев.



«Реализация акта обеспечит приведение некоторых положений Закона Украины О воинской обязанности и военной службе в соответствие с ранее принятыми законами, их осовременивание подготовки граждан к военной службе, их приписки к призывным участкам, призыву на военную службу и прохождение ими срочной военной службы; введение испытания при принятии на военную службу по контракту, а также выделение норм, применяемых в мирное время и особый период (вне и в пределах периодов проведения мобилизации, действия военного положения и состояния войны) по результатам проведенного в государстве правого режима военного положения и в вероятного объявления состояния войны», ― говорится в пояснительной записке.



Испытательный срок в ВСУ

Если военнослужащие или призывники будут хотеть перейти на контракт, то сначала им будет предлагаться испытательный срок, который потом засчитывают к службе. Продолжительность такого испытательного срока для потенциальных контрактников будет составлять от 1 месяца до полугода.



«Порядок проведения испытания устанавливается соответствующими положениями о прохождении военной службы и другими нормативно-правовыми актами, если иное не предусмотрено законом», - сообщают авторы документа.



Если военнослужащий не проходит испытательный срок:



если военнослужащий не прошел испытательный срок, то контракт с ним расторгают досрочно;

если испытание проходила женщина, ее освобождают от военной службы;

если это был военнослужащий-срочник, его отправляют обратно для несения срочной службы.

Срок, который прослужил срочник на контрактной службе, относят к срочной в соотношении 2:1 ― два месяца службы на контракте засчитывают как один месяц срочной службы.

если не прошел испытание резервист, его отправляют в резерв.

Военнослужащие, прошедшие испытательный срок, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях.



Во время военного положения для контрактников, не прошедших испытательный срок, действуют свои правила. Их направляют для дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ.



Кто не будет проходить испытательный срок

Согласно документу, испытательный срок не нужно будет проходить следующим категориям:



курсантам высших военных учебных заведений;

курсантам военных учебных подразделений высшего образования;

тем, кто раньше проходил военную службу.