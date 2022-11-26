Альтернативная служба: кто имеет право не идти на передовую во время всеобщей мобилизации 26 ноября, 10:01 Мобилизация 2023 (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine \ facebook)

В Украине некоторые категории граждан даже во время войны могут избежать боевой службы и пройти альтернативную службу не на фронте.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, и государство начало всеобщую мобилизацию. По словам начальника Житомирского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Игоря Бацюна, призывать могут всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет .

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Тем не менее, в Украине много разных религиозных общин, и членам некоторых запрещено прибегать к насилию.

В ст. 35 Конституции Украины предусматривает свободу вероисповедания и гарантирует уважение религии, если она предусматривает отказ от насилия.

«Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.

Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой», ― говорится в Конституции.

По ст. 4 Закона о военной службе и воинской обязанности граждане Украины имеют право на замену выполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины об альтернативной (невоенной) службой.

Принятием и снятием с учета на альтернативную (невоенную) службу занимаются территориальные ГК СП.

Что такое альтернативная ( невоенная) служба

Альтернативная служба является службой, которая проводится вместо прохождения срочной военной службы и преследует цель выполнения обязанности перед обществом.

Такую службу проходят на предприятиях, учреждениях, организациях, деятельность которых связана с социальной защитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством, а также в патронажной службе в организациях Общества Красного Креста Украины.

Срок альтернативной службы больше срока срочной в 1,5 раза. Время пребывания гражданина на альтернативной службе засчитывается в его страховой стаж. Это время также засчитывается в непрерывный стаж работы и стаж работы по специальности при условии, если гражданин не позднее трех календарных месяцев после увольнения с альтернативной службы приступит к работе.

В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться ограничения права граждан на прохождение альтернативной службы с указанием срока действия этих ограничений.

Кто имеет право на альтернативную службу

На альтернативную службу направляются граждане, которые подлежат призыву на срочную военную службу и лично заявили о невозможности ее прохождения как противоречащей их религиозным убеждениям, документально или иным образом подтвердили истинность убеждений и в отношении которых приняты соответствующие решения.

Следует предоставить документ, подтверждающий истинность этих убеждений — справку от своей религиозной общины — из перечня зарегистрированных организаций, запрещающих использование оружия.

Религиозные организации, не допускающие использование оружия:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Страдатели;

Свидетели Иеговы;

Общество Сознания Кришны;

Харизматические христианские церкви ( и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам); Христиане веры евангельской ( и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам); Христиане евангельской веры.

Кто не имеет права на альтернативную службу

Даже в мирное время некоторые граждане Украины не имеют права на альтернативную службу. Не подлежат направлению на альтернативную службу граждане:

уволенные в соответствии с законодательством от призыва на срочную военную службу;

которым в соответствии с законодательством предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу ( срок действия отсрочки).

Гражданам, увольняющимся с работы в связи с направлением для прохождения альтернативной службы, выплачивается выходное пособие в размере двух минимальных заработных плат.

Уклонение от альтернативной службы и наказание

Уклонением от прохождения альтернативной службы считается:

неприбытие без уважительных причин на место прохождения альтернативной службы, указанное в направлении, или прибытие с опозданием более чем на три календарных дня;

самовольное прекращение исполнения служебных обязанностей;

несвоевременное ( позже чем через пять календарных дней) уведомление соответствующего структурного подразделения местной государственной администрации о предоставлении отпуска по инициативе собственника или уполномоченного им органа, а также о предупреждении собственником или уполномоченным им органом об увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия , учреждения, организации.

В случае уклонения гражданина от прохождения альтернативной службы или совершения других действий, предусмотренных частью первой этой статьи, местная государственная администрация может отменить свое решение о направлении его на альтернативную службу, о чем в течение пяти календарных дней в письменной форме уведомляет гражданина и территориальный центр комплектования и социальной поддержки, после чего гражданин подлежит призыву на срочную военную службу на общих основаниях.

Альтернативная служба во время войны

Возможность альтернативной службы существую в мирное время, но срочной службы во время военного положения нет, соответственно, заменить военную службу альтернативной во время войны - нельзя.

По ст. 35 «... Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей», то есть для защиты прав и свобод других людей, которые, например, нарушаются во время войны, в альтернативной службе могут отказать.

«При этом 35 Статья Конституции юридически продолжает действовать, но законодательство не решает порядок прохождения невоенной службы во время военного положения. Статья 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации об этом молчит», - сообщает юрист Андрей Новак изданию УП.

Если мобилизуют человека, вера которого запрещает использовать оружие, юрист советует писать заявление в военкомат и выполнять невоенную работу - например, повар, водитель, инженер и т.д.

Нужно предоставить документ, подтверждающий истинность убеждений человека, например справку от религиозной общины.

Если человек все равно призывается для несения службы с оружием, можно писать заявление в суд со ссылкой на статью 35 Конституции Украины, однако юрист замечает, что не видел таких случаев в практике.

Кроме того, юрист подчеркнул, что пацифизм – не религия и не дает оснований для альтернативной службы, однако здесь вопрос о целесообразности мобилизовать такого человека.

«Здесь здесь речь идет о целесообразности. Глава ТЦКСП в таких случаях понимает, что человек просто будет бесполезен на войне», – говорит он.