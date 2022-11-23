Список оснований. Кто не подлежит мобилизации на военную службу 23 ноября, 19:04 Военный на юге Украины, 2022 (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

В Украине четвертый раз продлили сроки военного положения и общей мобилизации — они продлятся до 19 февраля 2023 года.

Недавно НВ рассказывал, кого из военнообязанных могут пригласить на службу во время мобилизации. Теперь напоминаем, кого из украинцев не смогут мобилизовать, если человек не выскажет собственного желания стать военнослужащим.

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Принудительной мобилизации не подлежат мужчины старше 60 лет, а также мужчины, непригодные к военной службе или имеющие право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка может предоставляться в следующих случаях:

по семейным обстоятельствам;

состоянием здоровья;

для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.

По семейным обстоятельствам:

лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); лица, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

лица, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью ( с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю ( 18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;

18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы; мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки ( в возрасте до 18 лет);

в возрасте до 18 лет); беременные военнослужащие;

те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе ( если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход); те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком; один супруг, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка ( детей);

детей); женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Призову не подлежат мужчины, имеющие противопоказания по состоянию здоровья или инвалидность. Важно: лица с инвалидностью могут быть призваны на службу по добровольному согласию или собственному желанию.

Мобилизации не подлежат мужчины, имеющие отсрочку по виду деятельности:

лица, забронированные на период военного времени государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями; народные депутаты, депутаты Верховного Совета Крыма;

работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

учащиеся и преподаватели заведений профессиональной ( профессионально-технического) образования;

профессионально-технического) образования; научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или научной степени; соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Также в Украине не будут в обязательном порядке мобилизовать женщин на военную службу. Ранее мы рассказывали, кто из женщин не подлежит призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации. В сентябре член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что военный учет женщин может стать обязательным только для одной профессии.

Ранее НВ рассказывал, когда будет ротация военных после продления военного положения.