Нужны и там, и тут. Имеют ли врачи право на отсрочку от мобилизации во время военного положения 19 сентября, 16:03 Стало известно, как регулируется призыв медиков и медикинь в Украине (Фото:ДОКОЛ \ фейсбук)

Во время войны одна из самых востребованных профессий как на фронте, так и в тылу — медицинские работники. Рассказываем, что известно о подробностях их и призывах и можно ли их бронировать.

Есть ли категории медиков, не подлежащих призыву во время всеобщей мобилизации? Да. Основания для освобождения от военной службы медицинских работников аналогичны применяемым к представителям других профессий: по состоянию здоровья, вследствие бронирования, по семейным обстоятельствам, если лицо учится или является научным работником. Об этом рассказала адвокат Юлия Миколаец. Кроме того, призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также медицинские работники, которые:

были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов;

не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

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Мобилизация женщин-медиков

Медицинские работники женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу в военное время. Правозащитница привела юридические основания, что согласно ч. 11 ст. 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе от 25.03.1992 № 2232-ХІІ на военный учет принимают женщин, которые:

имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины;

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или вовлечены в выполнение работ по обеспечению обороны государства в военное время.

"Медицинская специальность входит в Перечень № 711, то есть сейчас военнообязанные медсестры, а также другие медицинские работники", - подчеркнула адвокат.

Напомним, ранее в Украине отменили необходимость с 1 октября 2022 года женщинам, имеющим профессии и специальности из специально определенного перечня, становиться на военный учет. В Украине предлагается сделать женский военный учет добровольным. Вместе с тем член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что военный учет женщин может стать обязательным только для одной профессии. По словам нардепа, обязательный военный учет, вероятно, коснется только работниц медицинской отрасли.

Можно ли бронировать медицинских работников

Да, работники медицинских учреждений могут быть забронированы своими работодателями и получить отсрочку от мобилизации, если место, где они работают, удовлетворяет потребности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, населения в условиях правового режима военного положения. Это определено постановлением КМУ от 03.03.2022 № 194. Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения.

Алгоритм бронирования медицинских работников:

Предприятие формирует список военнообязанных лиц, которых он хочет забронировать, и добавляет соответствующие обоснования;

Готовый список передается государственному органу, отвечающему за этот сегмент деятельности;

Орган направляет списки в Минэкономики, а Минэкономики согласовывает списки забронированных военнообязанных с Министерством обороны, после чего отсрочка может быть предоставлена указанным работникам.



«Бронирование осуществляют государственные органы, а не медучреждения. Забронировать могут только тех, кто удовлетворяет потребности ВСУ, других военных формирований или населения для обеспечения нужд жизнедеятельности», — подчеркнула правозащитница.

Напомним, недавно Министр обороны Алексей Резников прокомментировал текущую ситуацию с мобилизацией в Украине. Он поделился, что в нынешних условиях украинские военнообязанные мужчины должны быть готовы не только мобилизоваться, но и воевать.

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