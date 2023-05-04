Во время военного положения. Могут мужчин задерживать за уклонение от мобилизации или учета 4 мая, 00:14 Общая мобилизация 2023: какие виды повесток, и можно ли задерживать мужчин за уклонение (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 18 августа 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны. За уклонение от мобилизации или военного учета предполагается ответственность, эксперты объяснили, могут ли мужчины задерживаться по закону.

Украина защищается от полномасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года. С этого времени продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, обеспечивающие восстановление потерь и создание резервов сил обороны в стране. Повестки выдаются мужчинам во всех публичных местах и законом предусмотрена ответственность за неявку по повестке.

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Уполномоченные лица получили право вручать повестки независимо от места учета военнообязанных, а законодательством Украины установлена ответственность за нарушение правил военного учета или мобилизации.

Как рассказал Укринформ начальник Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки города Киева полковник Сергей Калугин, законодательно закреплена ответственность за нарушение военного учета или мобилизации.

«Наказание наступает в зависимости от совершенного правонарушения. В случае если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть приведены в присутствии свидетелей», — сообщил Калугин.

По словам главы ТЦК, к лицу, которое подлежит призыву и отказывается выполнять правила военного учета, может применяться ответственность согласно законодательству Украины.

Он напомнил, что уклонение от повестки для сверки военно-учетных данных подразумевает административную ответственность. А если военнообязанный прошел сверку военно-учетных данных, прошел ВЛК, получил мобилизационное распоряжение и избежал отправки в ряды ВС Украины в воинскую часть, то в таком случае наступает уже уголовная ответственность.

Когда мужчин задерживают за уклонение в Украине

Как пояснил РБК-Украина адвокат Станислав Полевой, военные не могут задерживать мужчин, однако законом предусмотрено, что у полицейских есть соответствующее право.

«Национальная полиция по обращению районных (городских ) ТЦК или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях», - подчеркнул он.

В частности, речь идет о том, что в случае отказа военнообязанного прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки к нему могут быть применены меры административного принуждения.

Какие виды повесток есть в 2023 году

Сейчас не выдается повестка для призыва на срочную службу, которая отменяется во время военного времени. В то же время адвокат перечислил, что в 2023 году уполномоченные лица выдают следующие повестки:

повестка для уточнения учетных данных уже в своем названии дает ответ на этот вопрос. ТЦК нужно знать, сколько военнообязанных лиц проживает на административно-территориальной единице, на которую распространяется юрисдикция полномочий ТЦК, а также какая у них военно-учетная и гражданская ( образовательная) специальность, имеют ли лица право на отсрочку и т.п.;

уже в своем названии дает ответ на этот вопрос. ТЦК нужно знать, сколько военнообязанных лиц проживает на административно-территориальной единице, на которую распространяется юрисдикция полномочий ТЦК, а также какая у них военно-учетная и гражданская образовательная) специальность, имеют ли лица право на отсрочку и т.п.; повестка для прохождения ВЛК вручается с целью прохождения военнообязанным медкомиссии для определения степени его годности или, наоборот, негодности;

вручается с целью прохождения военнообязанным медкомиссии для определения степени его годности или, наоборот, негодности; мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному лицу, прошедшему ВЛК. После получения данной повестки мужчина направляется к месту прохождения им военной службы.

Кто имеет право выдавать повестки в 2023 году в Украине

По пункту 56 Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту оповещения граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители и руководители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.