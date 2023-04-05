По семейным обстоятельствам. Кому из военных хотят предоставить еще одно основание для демобилизации в Украине 5 апреля, 12:57 Мобилизация в Украине — военным могут создать еще одно основание для увольнения во время войны (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля. Повестки получают все мужчины от 18 до 60 лет — они могут быть призваны по мобилизации. Главный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 8009, который добавляет новое основание для увольнения после мобилизации.

В Украине до 20 мая продолжены военное положение и всеобщая мобилизация. Во время военного положения все мужчины считаются военнообязанными и могут быть призваны по мобилизации. Однако во время военного положения существует ограниченное количество оснований для увольнения со службы военных, а в целом увольнение возможно либо приказом о демобилизации Президента, либо в случае окончания военного положения.

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Коллектив авторов предложил Верховной Раде проект закона №8009, по которому право на увольнение военные получают на еще одном основании. Депутатам предложили предоставить возможность увольняться тем военным, у кого кто-то из родных погиб из-за российской агрессии в Украине.

Изменения предлагают внести в Закон о воинской обязанности и военной службе в статью 26. В Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации в статье 23 об отсрочке существует аналогичное основание для отсрочки по семейным обстоятельствам, и теперь ее хотят предоставить для военных как основание для увольнения.

Кто получит право на увольнение на новых основаниях

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде до принятия законопроекта 8009.

Право на увольнение во время военного положения по новому основанию получат:

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

Эксперты комитета отметили, что основания увольнения с военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, не являются тождественными основаниям, предоставляющим право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации согласно статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и отметили, что здесь главное решение должно принимать Министерство обороны. Минобороны одобрило законопроект к принятию.

Демобилизация по семейным обстоятельствам - какое изменение вносят

Новый пункт по увольнению военнослужащих предлагают внести в часть 4, подпункт 2 и часть 5, подпункт 3 статьи 26 Закон о воинской обязанности и военной службе.

Военные получают право на увольнение со службы во время военного или особого состояния, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

По другому законопроекту 9142, представленному на рассмотрение комитетов, предусматривается предоставление военнослужащим, призванным за мобилизацией возможность на увольнение со службы по сроку службы.

Военные, которые отслужили 18 месяцев после мобилизации и уволились с военной службы, получают право:

на увольнение с военной службы в течение 10 дней со дня наступления 18 месяцев службы или в течение 10 дней после завершения боевого задания, если срок 18 месяцев службы наступил во время его выполнения;

на отсрочку от мобилизации сроком на 5 лет.

Изменениями в статью 23 предусмотрено, что военные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение пяти лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас.