Новый законопроект. Где будут сформированы ВЛК для мобилизации в Украине 30 марта, 18:48 Мобилизация в Украине: новые ВЛК могут открыться по всей стране (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные отмечают, что военно-врачебные комиссии не успевают заниматься медкомиссией для мобилизации и обследовать раненых. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают внести изменения в работу ВЛК, которые улучшат их работу. Рассказываем, где будут формироваться ВЛК во время мобилизации.

В Украине с 24 февраля идет общая мобилизация и военное положение, все мужчины от 18 до 60 считаются военнообязанными. Повестки выдаются мужчинам во всех публичных местах. После получения они должны посетить в указанное время свой территориальный центр комплектования для уточнения, имеют ли отсрочку и для прохождения военно-врачебной комиссии, если отсрочки нет.

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Раненые военные также проходят ВЛК - в городах, где они дислоцированы или лежат в госпитале. Однако Украина не была готова к масштабной войне, и ВЛК не успевают обследовать всех, кто в них попадает.

Коллектив депутатов предлагает внести поправки в Закон Украины Основы законодательства Украины о здравоохранении, в котором указано, что такое военно-врачебная экспертиза и где формируются военно-врачебные комиссии. Законопроект 9154 увеличит количество учреждений, при которых можно создать ВЛК.

«Существует правовая неурегулированность осуществления военно-врачебной экспертизы для всех военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны. Кроме того, для обеспечения своевременного и качественного прохождения военнообязанными и военнослужащими военно-врачебной экспертизы возникла необходимость расширить сеть учреждений здравоохранения, при которых могут образовываться военно-врачебные комиссии. Такими заведениями могут быть как здравоохранительные учреждения государственной, так и коммунальной формы собственности», ― подчеркивают авторы закона

Какую задачу выполняет ВЛК

ВЛК проводит военно-врачебную экспертизу тем военным, которые обращаются с ранением или после лечения, а также военнообязанным, резервистам и призывникам перед призывом.

Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов, устанавливает причинную связь заболеваний, ранений и травм с военной службой и определяет необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

Какие изменения в работе ВЛК готовит законопроект 9154

Законопроект 9154 вносит изменения в статью Закона, регулирующую места, где создаются комиссии. В частности, теперь список учреждений и организаций по ВЛК может быть расширен. Военно-врачебные комиссии создаются при:

государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;

ТЦК;

учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны;

Министерство обороны Украины; Службы безопасности Украины; других органов сектора безопасности и обороны;

Где создаются ВЛК в Украине сейчас

ВЛК могут быть созданы в областях, районах, городах. Они открываются при следующих учреждениях:

территориальных центрах комплектования;

заведениях здравоохранения:

Министерство обороны Украины;

Службы безопасности Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

других военных формирований.

Какие еще реформы ВЛК запланированы на 2023 год

В Минобороны уже заявили о плане, по которому запланирована реформа работы ВЛК в Украине. Военные планируют ввести следующие обновления в процедурах ВЛК:

использование электронного документооборота при работе ВЛК;

пересмотр и оптимизация количества ВЛК во время войны;

введение сервисного обслуживания в военных заведениях ВЛК;

введение электронных очередей для прохождения ВЛК;

ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы ( МИС);

В частности, уже началась цифровизация ВЛК - выделенные средства и осуществляются соответствующие мероприятия.

«Это должно снизить коррупционную составляющую, снять очереди и пробить, наконец, ту бюрократическую стену ВЛК для наших военных, которые заслуживают абсолютного уважения, достойного отношения, быстрых и качественных государственных услуг», ― подчеркнула заместитель председателя Верховной Рады Украины Кондартюк.