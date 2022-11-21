Общая мобилизация в Украине. Когда будет ротация военных после продолжения военного положения 21 ноября, 16:24 Как происходит ротация и перемещение военных в Украине во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года и продлены Верховной Радой на 2023 год.

Верховная Рада продлила мобилизацию и военное положение в Украине до 19 февраля 2023 года. Однако часть военных ВСУ, Нацгвардии, ТРО, Пограничной службы и правоохранительных органов служит с весны-лета 2022 года без смен.

Видео дня

Военнослужащие могут быть перемещены, переведены или демобилизованы, уволены с военной службы. Пунктом 110 Указа Президента Украины от 10.12.2008 № 1153/2008 О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины описаны причины и процедура перемещения военных.

Что такое ротация и перемещение военных

Ротация — это регулярная замена или взаимозаменяемость личного состава, подразделений или воинских частей, выполняющих задачи в тяжелых, сложных или неблагоприятных условиях, через определенное время.

Во время войны ротация означает замену личного состава, выполняющего боевое задание или несущую службу в сложных условиях, на других военнослужащих.

Решение о перемещении и плановой замене военнослужащих принимается согласно утвержденных мобилизационных планов командованием Вооруженных сил. Информация о планах, сроках, периодах и порядке проведения замены засекречена, поэтому точно не известно и не будет известно, когда сменят военных, которые уже проходят службу по мобилизации.

Перемещение, перевод (ротация) происходит также по решению командира. Однако он не может осуществлять перемещение военных, если это противоречит планам командования и/или законам Украины.

Как рассказала адвокат Наталья Лисова, термин ротация используется в случаях организации прохождения службы военнослужащих, направленных:

как национальный персонал для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

для прохождения военной службы в многонациональный орган военного управления.

Во всех остальных случаях используется термин «перемещение»

Когда возможно перемещение военных

Если перемещение военных не противоречит планам командования, по закону процедуру можно осуществлять в следующих случаях:

Перемещение на должности (перемещение на высшие, равнозначные и низшие должности).

Проведение плановой смены в местностях с установленным сроком военной службы.

Перемещение по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

Перемещение в связи с пребыванием с близкими лицами в отношениях прямой организационной и правовой зависимости.

Перемещение беременных военнослужащих-женщин по их ходатайству в соответствии с медицинским заключением — на должности с меньшим объемом работы, а также военнослужащих-женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, по их ходатайству в случае невозможности выполнения ими обязанностей на занимаемых должностях.

При проведении замены в воинских частях (подразделениях), выполняющих задачи в районах ведения военных (боевых) действий.

Перемещение в связи с увольнением или назначением на должности, предусмотренными штатами военного времени, в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и (или) введение правового режима военного положения.

Перемещение на новое место воинской службы из одной воинской части в другую, если с учетом совершенного правонарушения военнослужащий, которому назначено наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих, не может быть оставлен в должности, связанной с руководством подчиненными лицами.

Согласно пункту 252 Положения о прохождении военной службы гражданами Украины в ВСУ, в случае объявления мобилизации и наступления особого периода замена проходящих службу в местностях с установленными сроками службы военнослужащих прекращается.