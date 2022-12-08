Во время войны. Мобилизируют ли добровольцев и кого не берут служить вообще ― ответили в штабе 8 декабря, 07:18 Мобилизация в Украине 2022−2023 (Фото:Министерство обороны Украины)

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля и тысячи мужчин и женщин приступили к оружию как добровольцы, чтобы защитить украинцев. Рассказываем, мобилизуют ли сейчас добровольцев, и куда они идут служить.

Кандидатов, желающих идти служить добровольцами, не призывают, если у них возраст не подходит для мобилизации во время войны. Как сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, часто добровольцам приходится подписывать контракт, чтобы мобилизоваться.

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«Добровольцы всегда есть. Понятно, что больше всего они шли в первые дни. Но до сих пор есть люди, которые добровольно приходят в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и желают призываться на военную службу. Есть те, кому отказывают — по состоянию здоровья или, например, он может быть здоров, но находиться в статусе призывника. Это неслужившие граждане в возрасте до 27 лет. По мобилизации их не призывают. Они могут поступить только на военную службу по контракту», — рассказал Роман Горбач.

По его словам, некоторые оформляют документы, которых для службы на контракте нужно гораздо больше.

Добровольцы просятся перевестись в боевые части, даже если их оставили служить в роты охраны в тылу.

«Бывают случаи, когда добровольцы, попавшие с первых дней не в боевые части, а в роты охраны ТЦК и СП, например, — в территориальную оборону. И вот они иногда обращаются сейчас к своим командирам, чтобы их перевели в боевые воинские части», ― добавил военный.