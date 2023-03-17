Пошаговые инструкции. Как получить отсрочку от мобилизации в Украине 17 марта, 07:42 Мобилизация 2023 — как получить отсрочку в Украине и сколько они для разных оснований (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, но закон предусматривает отсрочку от мобилизации для некоторых. Рассказываем, как получить отсрочку весной.

В Украине с 24 февраля продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, однако в законе установлены условия, при которых мужчины не могут быть мобилизованы. Кроме того, выделены четыре категории, получающие отсрочку по статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Для получения отсрочки необходимо подтвердить основания для нее соответствующими документами в территориальном центре комплектования, где гражданин состоит на военном учете.

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Получить отсрочку от мобилизации можно только до момента обретения статуса военнослужащего. После прохождения военно-врачебной комиссии и получения мобилизационного распоряжения, отнесения в личный состав воинской части и отправки, военнослужащий уже не имеет права на отсрочку.

Как получить отсрочку от мобилизации

Чтобы получить отсрочку от мобилизации при наличии на это оснований, нужно подать заявление об отсрочке с указанными паспортными данными гражданина и добавить к нему документы, подтверждающие, что гражданин действительно не подлежит призыву.

Заявление на получение отсрочки от мобилизации подается в ТЦК по месту военного учета или призыва. Граждане могут подать заявление об отсрочке после получения повестки — просто так прийти в ТЦК и написать заявление нельзя.

К заявлению необходимо добавить документы, подтверждающие факт наличия отсрочки ( например, медицинские справки, заключение МСЭК, свидетельство о рождении ребенка или медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников).

Конкретные требования по документам (копии или оригиналы) нигде не указаны. Однако может случиться ситуация, когда захотят посмотреть оригиналы, желательно их иметь с собой.

Заявление будет зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции. После этого ее должна рассмотреть комиссия, которая формируется на базе ТЦК.

Комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки, с гражданином связываются и просят прийти забрать справку об отсрочке.

В канцелярии гражданин получает выписку из книги протоколов ( в ней указывают данные лица, которое подавало заявление и претендует на отсрочку, дату рождения, непосредственно само основание отсрочки, номер и дату протокола заседания комиссии и подписи членов комиссии).

в ней указывают данные лица, которое подавало заявление и претендует на отсрочку, дату рождения, непосредственно само основание отсрочки, номер и дату протокола заседания комиссии и подписи членов комиссии). В результате гражданину на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

ТЦК не принимает документы на отсрочку — что делать

Если при личном визите в ТЦК не принимают заявление с документами об отсрочке, отказываются ставить отметку, документы и заявление можно отправить Укрпочтой ценным письмом с описанием вложения.

К письму можно приложить обычные копии, можно копии с надписью на каждой из копий «Согласно оригиналу, дата, фамилия инициалы и подпись», также это могут быть нотариально удостоверенные копии.

На руках у гражданина останутся документы, которые он направил в ТЦК, описание вложения и чек, которые будут доказательствами того, что военкомат проинформирован о наличии основания для освобождения от мобилизации и того, что гражданин просит предоставить отсрочку.

Сколько длится отсрочка от мобилизации

Существует одно правило для отсрочки ― право на отсрочку существует на время, пока существует обстоятельство, по которому предоставляется отсрочка. Однако студенты и аспиранты должны ежегодно осенью подавать справки, подтверждающие их обучение и право на отсрочку.

Граждане, получившие отсрочку, в большинстве случаев получают ее на 6 месяцев — затем ее нужно возобновлять.

Лиц с инвалидностью ІІІ группы не могут призвать без их согласия, а если мужчина получил отсрочку из-за заболевания родственника и по уходу — отсрочка будет продолжаться до тех пор, пока будет необходим уход.

Однако работники ТЦК могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства. Также он может получать повестки на улицах. По этим повесткам следует приходить и подтверждать отсрочку.

Кроме того, забронированные работники должны предъявить работникам ТЦК документ о бронировании, если им вручают повестку — он ее аннулирует.

Лица с инвалидностью III и II группы могут мобилизоваться добровольно, но они могут служить только по месту жительства и в соответствии с состоянием здоровья.