Повестки на блокпостах и на работе. Кто, как и когда имеет право вручать повестку 18 мая, 20:33 Цей матеріал також доступний українською Мобилизация военнослужащих в Украине продолжается (Фото:Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины / Facebook)

Мобилизация в Украине продолжается, а ее сроки могут быть продлены. НВ рассказывает, как должно происходить вручение повесток.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки или бывшие военкоматы продолжают мобилизацию военнослужащих в Украине. На сегодняшний день в законодательстве нет четких правил вручения повесток военнообязанным. Закон не определяет место, где может быть вручен документ, а также того, кто уполномочен его вручить.

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Статья 22 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации утверждает, что «призыв граждан на военную службу при мобилизации или привлечении их к исполнению обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени, осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки при содействии местных органов исполнительной власти или командиры воинских частей».

Фактически это означает, что повестка может быть вручена в любом месте: на блокпосте, на улице, на работе. Вручить ее может как должностное лицо территориального центра комплектования, так и представитель местной власти или работодатель.

Кроме того, работодатель обязан вручать повестки сотрудникам, которые скрываются от военкомата.

Существует единственное условие — повестка должна быть вручена лично в руки военнообязанному. В случае, если военнообязанный отказывается от повестки, составляется акт, который вручают ему под подпись.

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