«Это будут подготовленные люди». Как проходит дополнительная мобилизация в Украине и кого отправят на фронт 21 октября, 07:01 Как будет проходить новая волна мобилизации в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине почти миллион мужчин и женщин мобилизованы для защиты страны от российской агрессии. Однако при необходимости будет проведена домобилизация, за которую отвечает военно-политическое руководство.

Как сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, в настоящее время войска Украины укомплектованы достаточно, однако при необходимости государство может быстро организовать дополнительную мобилизацию.

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«Это позволяется законодательство делать, если это будет нужно. Где возникнет необходимость, государство может воспользоваться своим правом и домобилизовать сколько нужно. Это будут подготовленные люди, как это делалось со всеми нашими подразделениями», – заверил он.

Окончательное решение о мобилизации всегда остается за военно-политическим руководством Украины, однако и сейчас мобилизовано на защиту страны почти миллион мужчин и женщин в разных структурах.

«Это будет решать военно-политическое руководство Украины, учитывая серьезность угрозы. И это не маленькая цифра. Для обороняющейся армии – это достаточно приличная цифра. Но я уверен, что у нас не будет ни в коем случае делать так, как это делалось в России – гонялись за этими людьми, вылавливали их», – говорит Череватый.

Мобилизированных в Украине ждет военная подготовка, которая дает время, за которое можно подготовиться к участию в боевых действиях, считает спикер. Кроме того, по его словам, новоприбывших не всегда отправляют на фронт – это могут быть служба в тылу или на блокпостах.

«Если человек мобилизован, он учится, ему дается время, чтобы войти в свой коллектив, основные навыки все пройти – от стрельбы до тактической медицины, тактики действий своего подразделения и согласования. Чтобы он знал, как поступать, в рамках своего отделения, боевого взвода, как выполнять боевое задание. Только после этого он будет допущен к боевым задачам, и не обязательно на линии фронта. Разные могут быть задачи, как на блокпостах», ― объясняет военный.