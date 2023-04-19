«Необходимо пополнять резервы». Гуменюк прокомментировала мобилизацию в Украине 19 апреля, 09:22 Донецкая область (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что из-за потерь на войне Украина должна пополнять свой мобилизационный ресурс.

По ее словам, мобилизация сейчас — это не новый этап, а продолжение действий, предпринятых после 24 февраля 2022 года.

«То, что кажется кому-то как какие-то новации, это, скорее всего, подогрето дополнительным вниманием к этому процессу. К сожалению, не в абсолюте был использован тот потенциал людей, когда они в начале полномасштабного вторжения, направленные своей внутренней мотивацией, все откликнулись на нужду войска и войско не имело возможности овладеть сразу всеми, призвать, поставить на должности, распределить», — сказала она на брифинге в Ukraine Media Center Odesa во вторник, 18 апреля.

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Гуменюк заявила, что параллельно проходят процессы по усовершенствованию законодательства, а военнообязанным могут выдавать повестки на улице и в других городах.

«Именно поэтому сейчас проводится работа по оповещению. Да, она не всегда устраивает всех в понимании соответствия правовому государству. Прошу всех с пониманием отнестись, что работа проходит в условиях войны, когда нам необходимо пополнять резервы катастрофически. Мы должны их обязательно пополнить», — сказала она.

По ее словам, дыр в законодательстве много и над этим работают.

«Мы не можем подождать, отложить, мы не можем пересмотреть законодательство в каком-то лайт-режиме», — сказала она.

В Украине с 24 февраля 2022 года идет всеобщая мобилизация, призвать в армию могут всех военнообязанных мужчин, резервистов и призывников, которые могут нести службу по состоянию здоровья. Последний раз военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года.



24 марта в Раде зарегистрировали законопроект о возможности демобилизации по собственному желанию во время войны через 18 месяцев службы. Через несколько дней обнародовали его текст.