Комментарий руководства ВСУ. Где в Украине самые большие мобилизационные планы и от чего зависят их объемы

19 июля, 02:31
Правда ли, что в западных регионах Украины мобилизуют больше людей (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Правда ли, что в западных регионах Украины мобилизуют больше людей (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине продолжается общая мобилизация, во время которой значительное количество украинцев получили повестки, согласно которым военнообязанные лица должны явиться в территориальные центры комплектования.

Комплектование воинских частей, в основном, происходит по территориальному принципу. Об этом рассказал начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач во время брифинга.

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Благодаря ведению военного учета соответствующие органы располагают информацией о количестве лиц соответствующих специальностей, которые могут быть мобилизованы в армию. Если в регионе недостаточно специалистов конкретного направления, к формированию воинских частей могут быть привлечены лица, состоящие на военном учете в других регионах.

Также мобилизационные планы учитывают актуальное количество лиц, находящихся в том или ином регионе.

« Если в западных регионах сейчас граждан гораздо больше, то и [мобилизационные] планы у них гораздо больше. Действительно, есть такая зависимость», — подытожил Горбач.

Именно в этой связи часть добровольцев, которая желает быть мобилизованными на фронт, пока находится в ожидании.

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Напомним, ранее сержант ВСУ Валерий Маркус объяснил, чем опасна выдача повесток в качестве наказания. Также Министр Обороны Алексей Резников высказался против такого подхода к мобилизации.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Военное положение Призыв Война в Украине

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