Мобилизация 2025. Какие могут быть проблемы на границе при возвращении в Украину без лица с инвалидностью

В случае, если человек выехал с лицом с инвалидностью за границу, а возвращается в Украину один, то никакой ответственности не предусмотрено. Также при въезде в Украину работники ГПСУ не проверяют у мужчин военно-учетные документы и Резерв+.

«После изменений в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины с 27.09.2022 года стало обязательным правило, что если пересечение границы произошло для сопровождения лица с инвалидностью, и такое лицо возвращается в Украину, то сопровождающий также позже этого же дня обязан вернуться в Украину. Далее повторно выехать снова с этим лицом тоже можно, но вернуться сопровождающий обязан», — напомнил адвокат Андрей Карпенко.

Очень многие выезжают за границу для сопровождения лица с инвалидностью, вместе с ним рядом, а само лицо, мать или отец, или посторонний человек потом не хочет жить за границей и возвращается в Украину обратно. А сопровождающий остается за границей.

По словам адвоката, если с 27.09.2022 лицо с инвалидностью, в сопровождении которого вы выезжали, вернулось в Украину, а вы остались за границей, то получается, что выехали из Украины вы законно, но со дня возвращения лица с инвалидностью находитесь за границей уже незаконно.

«Парадокс, но ответственности за такое незаконное пребывание за границей на данный момент нет, никакой, ни административной, ни уголовной. А нет ответственности — значит, вам даже штраф за такое нарушение никто выписать не может, не то, чтобы посадить», — пояснил Андрей Карпенко.

Поэтому у таких мужчин есть все шансы безнаказанно вернуться в Украину без лица с инвалидностью.

Кроме этого адвокат отметил, что привъезде в Украину работники ГПСУ не проверяют у мужчин военно-учетные документы и не проверяют Резерв+.

Напомним, украинские мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, которые исключены из воинского учета, могут выезжать из страны в соответствии с правилами. Военнообязанные граждане имеют право выезда за границу только при определенных основаниях.