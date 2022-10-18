На время военного положения. Еще одна категория мужчин может получить отсрочку от призыва 18 октября, 09:31 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

Комитет Верховной Рады рассматривает несколько проектов законов по изменению списка профессий, получающих отсрочку от мобилизации в Украине.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8117 О внесении изменений в статью 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации об отсрочке от призыва во время военного состояния педагогическим работникам, работающим в учреждениях дошкольного и внешкольного образования.

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Инициаторы законопроекта отмечают, что в области дошкольного и внешкольного образования очень мало мужчин, призыв воспитателей будет иметь значение для системы.

«Согласно статистическим исследованиям, среди педагогических работников учебных заведений преобладают женщины (около 90%)», — говорится в сообщении.

Поэтому в законопроекте предлагается распространить право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на педагогов заведений дошкольного и внешкольного образования.

Авторы документа объяснили, что согласно действующей редакции ст. 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют педагогические работники, работающие в учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) и общего среднего образования.

В то же время, действующей редакцией закона не охватываются педагогические работники заведений дошкольного и внешкольного образования.

Ранее был зарегистрирован проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению стабильной работы заведений физической культуры и спорта и дошкольных учебных заведений в условиях военного положения (№ 7226), согласно которому отсрочку просят дать педагогическим работникам дошкольных учебных заведений, тренерам, тренерам-преподавателям заведений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности из-за того, что в Украине и так кадровые проблемы с этими должностями.

Единственное условие — нагрузка по основному месту работы должна составлять не менее 0,75 ставки.