«Позволит сформировать надежный тыл». В Украине предлагают предоставить отсрочку от мобилизации еще одной категории лиц 30 августа, 14:51 Кто из украинцев может получить отсрочку от мобилизации (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

Во время войны есть необходимость не только в военных, но и специалистах, которые могут обеспечивать функционирование других сфер деятельности страны. С целью не отрывать их от неотложной работы, в Украине предлагают предоставить отсрочку от призыва еще одной категории граждан.

25 августа в своем Facebook нардеп Иван Чайковский опубликовал обращение Комитета по вопросам аграрной и земельной политики к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой предоставить украинским аграриям право на отсрочку от мобилизации.

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В опубликованном документе предлагается единовременно продолжить отсрочку работников аграрного сектора до тех пор, пока в законодательство не будут внесены комплексные изменения. По словам нардепа, это нужно для того, чтобы все полевые работы были выполнены своевременно и полноценно, ведь от этого зависит обеспечение продовольствием.

«Принято "единогласно". По моему предложению на заседании аграрного комитета в очередной раз подняли вопросы и обсудили ситуацию, которая сложилась в агросекторе по бронированию военнообязанных работников.

Уже в августе-сентябре истекает шестимесячный срок предварительного бронирования специалистов аграрных и фермерских хозяйств, в связи с востребованностью их должностей в критических отраслях с/х производства. Мое предложение простое: продлить бронирование автоматически до тех пор, пока в законодательстве не будет по этому поводу существенных комплексных изменений. Это позволит аграриям в комплексе обеспечить все полевые работы и полностью позаботиться о продовольственной безопасности страны и сформировать надежный тыл.

В конце концов это позиция и сельхозпроизводителей, и аграрных ассоциаций, которую я озвучил и которую единогласно поддержали коллеги. Спасибо за обращение в Кабмин, за здравый смысл, который позволит защитить аграриев, на которых возложена миссия кормить страну во время войны. Работаем на Победу», - говорится в его сообщении.

Обращение Комитета по вопросам аграрной и земельной политики к премьер-министру Денису Шмыгалю / Фото: facebook \ Иван Чайковский

Бронирование от призыва

Напомним, в Украине во время общей мобилизации некоторые лица в возрасте 18-60 лет, пригодные к службе, могут получить отсрочку от мобилизации через бронирование. Такая отсрочка предоставляется на срок не более шести месяцев, после чего лицо может быть мобилизовано. Бронированию подлежат военнообязанные, которые официально трудоустроены:

в органах гос и остальных государственных органах;

в органах местного самоуправления;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.

В июле в Украине было предложено изменить процедуру бронирования работников.

Раньше НВ рассказывал, кого в Украине могут мобилизовать следующими.

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