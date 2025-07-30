Прокуратура вручила подозрение экс-главе ТЦК, который помог бывшему начальнику Киевского метрополитена сбежать из Украины

Бывшему руководителю одного из районных ТЦК Киева грозит до семи лет тюрьмы (Фото: Офис генерального прокурора)

Бывшему руководителю одного из районных ТЦК и СП в городе Киеве сообщили о подозрении из-за незаконного выезда экс-руководителя КП Киевский метрополитен за границу, сообщает Офис генпрокурора в среду, 30 июля.

С июля 2014 года до марта 2024-го начальником КП Киевский метрополитен был Виктор Брагинский.

По данным следствия, бывший глава одного из ТЦК помог чиновнику метрополитена получить документы о непригодности к военной службе. Для этого он привлек нескольких сообщников — председателя и секретаря военно-врачебной комиссии (ВЛК), а также оператора мобилизационного отделения ТЦК.

Бывшему начальнику столичного метро подтвердили диагноз, необходимый для признания непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

Это позволило ему в июне 2024 года выехать за границу. Он до сих пор не вернулся в Украину. Чиновника также подозревают в служебной халатности, которая привела к подтоплению тоннеля метро между станциями метро Лыбедская и Демеевская, указывает прокуратура.

Экс-главе районного ТЦК Киева вручили подозрение по фактам служебного подлога и содействия незаконной переправке лиц через границу: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 УК Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Решение ВЛК Шевченковского РТЦК о признании бывшего руководителя метрополитена непригодным отменили. Подозрения также получили председатель и секретарь врачебной комиссии, а также работник ТЦК и СП.