«Важно знать». Контроль перемещения граждан на военном учете касается только смены места жительства — юрист 5 июля, 22:00 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о необходимости получения разрешения на выезд с места жительства граждан, являющихся призывниками, военнообязанными и резервистами. Это вызвало волну публичного обсуждения из-за непонимания деталей процедур.

Советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Павел Романюк поделился собственной трактовкой соответствующего законодательства.

«У нас есть три Закона, которые в той или иной степени устанавливают ограничения в этой сфере по изменению места жительства или выезда с места жительства соответствующей категории лиц. Во-первых, это непосредственно ЗУ О правовом режиме военного положения», которое упоминается в соответствующем приказе Начальника Генерального штаба. Которым разрешается устанавливать соответствующие ограничения, касающиеся запрета гражданам, состоящим на воинском или специальном учете, изменять место жительства, местонахождение без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности, Службы внешней разведки и так далее. На сегодняшний день таким руководителем, по сути, является руководитель центра комплектования. Кроме этого Закона есть еще два других Закона. Это — ЗУ О воинской обязанности и военной службе и ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации", — заявил он.

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Романюк объяснил, что документ, который опубликовал Генштаб, является документом внутреннего использования.

«Но что важно знать? Для граждан есть закон, который должным образом обнародован. Документ, который принял и разработал Генеральный штаб, является документом внутреннего пользования. То есть его ключевым адресатом являются центры комплектования, органы государственной власти и местного самоуправления. Это инструкция для них, как разрешать гражданам», — добавил он.

Юрист также уточнил, что речь идет только о смене места жительства.

«Я интерпретирую ч.6 ст. 22 таким образом, что речь идет об изменении зарегистрированного места жительства. То есть, когда ты меняешь место регистрации своего проживания, ты должен получить такое разрешение. Никаким образом ты не ограничиваешься в свободе передвижения, потому что ты можешь, например, уехать на несколько дней, вернуться назад по постоянному месту жительства и так далее. То есть здесь речь идет об изменении места жительства», — подытожил Романюк.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 5 июля, поручил министру обороны, начальнику Генштабу и главнокомандующему ВСУ в среду доложить ему подробности решения и пообещал разобраться.

Представитель Генштаба ВСУ полковник Александр Хлысь уточнил, что решения будут нужны для выезда за пределы области. Он отметил, что норма уже была в законодательстве Украины к началу войны. По словам Хлыся, Генштаб сейчас работает с Минцифры над тем, чтобы упростить получение разрешений через приложение Дія.

Координаторка движения адвокатов ВСУ Евгения Рябека говорила, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений, а речь шла об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства или место регистрации.

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