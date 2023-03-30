Перед отправкой на фронт. Как в ТЦК выбирают специальности при мобилизации и что влияет на длительность обучения

30 марта, 12:51
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Мобилизация 2023: влияющая на срок обучения перед отправкой на фронт (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Мобилизация 2023: влияющая на срок обучения перед отправкой на фронт (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы во время военного положения. Перед отправкой на фронт мобилизованные проходят обучение. Представители территориального центра комплектования объяснили, от чего зависит длительность обучения.

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Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 20 мая 2023 года. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, пригодные для службы по состоянию здоровья. Закон не закрепляет, где должны издавать повестки, поэтому их вручают во всех публичных местах.

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Мобилизации подлежат мужчины с военным опытом и без него, однако для мужчин без опыта обязательно обучение перед отправкой на фронт.

Как сообщил старший офицер мобилизационного отдела Сумского районного центра комплектования Сергей Дудченко, из ТЦК на передовую без учебы они никого не отправляют.

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Если мобилизованный признан годным, его отправляют на обучение, но перед этим проводят с ним собеседование, определяющее его специальность.

«Военнообязанных мы мобилизуем в учебные центры. Никого не мобилизуют сразу в боевые части», – подчеркнул он.

Перед отправкой работники ТЦК узнают о навыках и опыте работы мобилизованного, что точно определить боевую специальность. Это также влияет на сроки обучения.

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«Кто хорошо разбирается в компьютерах, кто имеет водительское удостоверение, кто в связи разбирается. И, соответственно, мы отправляем их в соответствующие учебные центры», ― объясняет Сергей Дудченко.

Сам Сергей Дудченко в начале вторжения пошел добровольцем, воевал в Луганской области, вернулся из-за ранений, сейчас работает в ТЦК.

Какие типы обучения мобилизованных военных

Заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак заверил, что ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения учебы.

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Мобилизированные отправляются на фронт после:

  • базовой общевойсковой подготовки;
  • при необходимости профессиональной общевойсковой подготовки.

По словам Виктора Люльчака, сроки такой подготовки зависят от того, нужна ли только базовая подготовка или необходима также профессиональная подготовка.

«Это два месяца, или как минимум один месяц», - сказал Виктор Люльчак.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

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