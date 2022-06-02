Общая мобилизация в Украине. Сколько она продлится и кого могут призвать следующим 2 июня, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Как долго будет длиться общая мобилизация в Украине (Фото:facebook.com/okPivden)

В Украине продлили срок действия военного положения, поскольку полномасштабная война с Россией продолжается. Рассказываем, что нужно знать о мобилизации.

Война России против Украины — главные события 2 июня

НВ собрал информацию о призыве военнообязанных в ряды армии Украины.

Сколько будет продолжаться общая мобилизация в Украине

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После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, Указом президента Украины было провозглашено военное положение и всеобщую мобилизацию. Согласно решению они продолжались до 24 мая, но позже было решено продлить их еще на 90 дней — до 23 августа.

«Все зависит от положения, которое сложится. Если нужно будет пополнять части, руководством государства будет принято решение о продлении сроков мобилизации. Если будут продолжаться боевые действия, однозначно потребуется пополнение ВСУ специалистами», — рассказал Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач накануне окончания первого срока мобилизации.

Информации о том, возможно ли повторное продление мобилизации после ее окончания, которое приходится на День Независимости Украины 24 августа, пока нет. Это будет зависеть от хода войны с Россией, которая сейчас сконцентрирована в восточных и южных областях Украины.

Кого могут мобилизовать следующим

В Украине нет законно обозначенных волн мобилизации: количество призывников, необходимое для доукомплектования конкретных подразделений, определяет Генштаб ВСУ.

Также существует понятие относительно очередей мобилизации, но, по словам юриста Андрея Новака, это тоже достаточно условное разделение: «Сначала мобилизовали резервистов. Затем – другие категории. Вообще есть такое понятие, как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-нибудь подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет».

Несмотря на это, юристы выделяют несколько очередей последовательности мобилизации. В Украине мобилизуют вторую очередь военнообязанных, то есть военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту, сообщает Liga Zakon.

Призыв на военную службу производится путем вручения повесток. Ранее НВ рассказывал, какого типа они бывают, кто и где имеет право их вручать и какая ответственность предусмотрена за уклонение от призыва, а именно за неявку в территориальные центры комплектования и социальную поддержку после получения повестки.

Кто может избежать нового этапа мобилизации

Согласно закону, в Украине военнообязанными являются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и не относящиеся к определенным законодательством категориям. В случае, если лицо имеет определенные заболевания, препятствующие несению им военной службы, такое лицо получает белый билет. В нем может указываться частичная или полная непригодность гражданина к военной службе, что может означать временную отсрочку от призового или полную невозможность быть мобилизованным в ряды армии.

Несмотря на это, человек с белым билетом все равно может получить повестку, а также быть мобилизованным для выполнения определенных задач, например службы в тылу или штабах. Каждый случай рассматривается в личном порядке.

Также отсрочку от мобилизации могут получить лица, забронированные своими работодателями. Это может относиться к работникам органов местной власти и самоуправления, органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин расширил перечень категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины во время военного положения. Кабинет Министров предусмотрел возможность выезда военнообязанных мужчин из Украины. Мужчины призывного возраста могут пользоваться этим правом при наличии нескольких условий.

Также ранее НВ рассказывал, что некоторые граждане Украины могут быть мобилизованы не только для участия в боевых действиях и службы в армии, а для привлечения в послевоенном восстановлении Украины. В начале мая 2022 года Кабмин принял решение, согласно которому в восстановительный период может происходить целевая мобилизация граждан.

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