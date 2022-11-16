Продолжение мобилизации и военного положения. Усилится ли призыв в Украине зимой 2022−2023

16 ноября, 15:51
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Будет ли усиление мобилизации в Украине до конца 2022 года (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Будет ли усиление мобилизации в Украине до конца 2022 года (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Мобилизация и военное положение могут продлиться до февраля 2023 года. Рассказываем, усилится ли мобилизация и кого будут призывать зимой 2022−2023 в Украине.

Указы президента Украины о продлении военного положения и мобилизации на три месяца должны быть утверждены Верховной Радой. Соответствующие законопроекты соответственно № 8189 и № 8190 должны продлить военное положение и мобилизацию, и 14-15 ноября получили одобрительные рекомендации Главного комитета.

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Командование Сухопутных сил Украины сообщило Liga.net, что у каждого центра комплектования и социальной поддержки (военнокомата) есть план по количеству специалистов, которых нужно призвать, но возможно и усиление мобилизации.

«Поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России. Теоретически может быть что угодно», - говорит начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач.

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Однако он добавил, что сейчас проводятся мероприятия, которые наоборот дают возможность увольнения со службы отдельных категорий людей, мобилизовавшихся после 24 февраля.

«То есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению», ― добавил Горбач.

К тому же все воинские части Украины укомплектованы необходимыми специалистами, дефицита каких-либо специальностей нет.

Призывают только «самые подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу».

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Сколько длится военная служба во время войны

Мобилизированные с 24 февраля военные и военнослужащие, которые уже несли службу до начала полномасштабной войны, не могут быть уволены со службы до конца войны, согласно статье 23 Закона Украины о военной службе и воинской обязанности.

Для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, предусмотренный законом, военная служба продлевается сверх установленных сроков:

  • в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения (наступление военного времени) - к срокам, определенным решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;
  • с момента введения военного положения (наступление военного времени) - до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков:

  • с момента объявления мобилизации ― в течение срока ее проведения, определяемого решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;
  • с момента введения военного положения – до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности.
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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Военное положение Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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