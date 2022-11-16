Продолжение мобилизации и военного положения. Усилится ли призыв в Украине зимой 2022−2023 16 ноября, 15:51 Будет ли усиление мобилизации в Украине до конца 2022 года (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Мобилизация и военное положение могут продлиться до февраля 2023 года. Рассказываем, усилится ли мобилизация и кого будут призывать зимой 2022−2023 в Украине.

Указы президента Украины о продлении военного положения и мобилизации на три месяца должны быть утверждены Верховной Радой. Соответствующие законопроекты соответственно № 8189 и № 8190 должны продлить военное положение и мобилизацию, и 14-15 ноября получили одобрительные рекомендации Главного комитета.

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Командование Сухопутных сил Украины сообщило Liga.net, что у каждого центра комплектования и социальной поддержки (военнокомата) есть план по количеству специалистов, которых нужно призвать, но возможно и усиление мобилизации.

«Поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России. Теоретически может быть что угодно», - говорит начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач.

Однако он добавил, что сейчас проводятся мероприятия, которые наоборот дают возможность увольнения со службы отдельных категорий людей, мобилизовавшихся после 24 февраля.

«То есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению», ― добавил Горбач.

К тому же все воинские части Украины укомплектованы необходимыми специалистами, дефицита каких-либо специальностей нет.

Призывают только «самые подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу».

Сколько длится военная служба во время войны

Мобилизированные с 24 февраля военные и военнослужащие, которые уже несли службу до начала полномасштабной войны, не могут быть уволены со службы до конца войны, согласно статье 23 Закона Украины о военной службе и воинской обязанности.

Для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, предусмотренный законом, военная служба продлевается сверх установленных сроков:

в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения (наступление военного времени) - к срокам, определенным решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения (наступление военного времени) - до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков:

с момента объявления мобилизации ― в течение срока ее проведения, определяемого решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения – до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности.