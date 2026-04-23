Кирилл Буданов отметил, что без мобилизации невозможно доукомплектовать войско (Фото: 24 Канал/ YouTube / скриншот из видео)

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил необходимость мобилизации в Украине и допустил, что в этом процессе возможно реформировать только «проявления бесчеловечного отношения к людям».

Об этом он сказал во время общения с журналистами в рамках Киевского форума по безопасности, сообщает Суспільне.

Буданов отметил, что без мобилизации невозможно доукомплектовать войско, поскольку в стране, которая долго находится в состоянии войны, «все желающие уже давно добровольно ушли, а люди нужны».

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Руководитель ОП отметил, что «если не будет людей, упадет фронт и не будет Украины».

«Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, — это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода. Ведь есть же другая страшная правда — у нас миллионы уклонистов», — добавил Буданов.

10 апреля он назвал «огромной проблемой» вопрос уклонения от мобилизации и героизацию тех, кто презирает ТЦК и СП и незаконно бежит за границу.

3 апреля Буданов говорил, что нынешний процесс мобилизации является хаотичным, но до завершения войны кардинально решить эти проблемы не удастся.

В феврале министр обороны Украины Михаил Федоров сообщал, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации в Украине.