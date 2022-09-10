«Как бы ни хотелось, тоже несем потери». Подавляющее большинство мужчин в Украине должны быть готовы воевать — Резников 10 сентября, 13:39 Украинский военный на позициях в Нью-Йорке Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Подавляющее большинство украинских мужчин должны быть готовы воевать, поскольку ВСУ также несут потери на фронте.



Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

По его словам, как бы ни хотелось, Украина также терпит потери на войне с Россией.

«Эти потери могут быть безвозвратными или санитарными, а иногда такими, что человек остался жив, но не может вернуться в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва», — сказал Резников.

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Министр добавил: во время войны мужчины с соответствующими возрастными параметрами должны быть готовы «даже не быть призванными», а воевать.

Во время военного положения в Украине мужчинам 18—60 лет запрещено выезжать за границу, но существует ряд исключений, если на пересечение есть законные основания. НВ публиковал список, кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны. Позже его предложили расширить.

С 1 сентября разрешение на выезд за границу в короткие командировки получили украинские предприниматели и представители бизнеса, планирующие рабочую поездку. 27 августа выезжать за границу по согласованию военкомата разрешили морякам.

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