«Нам нужны специалисты». Будут ли мобилизовать работников IT-сферы в ряды армии — Минобороны

17 августа, 15:47
Каких специалистов будут мобилизовать в ближайшее время (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Каких специалистов будут мобилизовать в ближайшее время (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Недавно в командовании ВСУ объяснили, что сейчас во время мобилизации в армию призывают конкретных специалистов, необходимых тому или иному подразделению. Рассказываем, касается ли это IT-специалистов.

Сейчас недостатка военных в армии нет. По состоянию на шестой месяц войны, людей мобилизуют не по количеству, а по конкретным специальностям, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

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Объемы мобилизационных задач определяются Генеральным штабом, основываясь на количестве силы и средств, необходимых им в тот или иной период ведения боевых действий: «Именно Генштаб четко знает, на каком направлении, в каком виде сил или войск нужно замещение, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв… Они оценивают ситуацию», — объяснил министр.

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Глава Минобороны рассказал, какие специалисты сейчас необходимы ВСУ: «Это могут быть операторы БПЛА, специальные айтишники, связисты, артиллеристы и так далее. Особенно в контексте того, что мы получаем современное военное оборудование натовского стандарта. соответственно, и специалисты нам нужны, которые способны быстро овладеть такими системами. Что мы очень эффективно делаем».

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Напомним, в марте глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал письмо с просьбой к военным учитывать целесообразность привлечения айтишников как военнообязанных для пополнения резерва армии. Его целью было предложить предоставление работникам IT-сферы легальной отсрочки, поскольку такие специалисты могут быть в тылу более эффективными, чем на фронте (IT-отрасль - одна из немногих, которая приносит в страну валютную выручку во время войны в условиях падения ВВП). Позже глава Закарпатской ОВА предложил создать в области IT-кластер технологических компаний, для предоставления отсрочки работникам бизнеса, которые должны были войти в него. Как известно, по закону сотрудники некоторых компаний могут получить право на отсрочку от мобилизации: в некоторых случаях работодатели могут забронировать их на срок до шести месяцев. НВ разобрался, как это должно было работать.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Военное положение Военнообязанные IT-технологии Война в Украине Военнослужащий Война России против Украины

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