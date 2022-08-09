«Произвол со стороны воинской части». Могут ли отправить на фронт человека без военного опыта — адвокат 9 августа, 21:07 Кого могут мобилизовать следующим (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ / facebook)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлятся до 23 августа. Пока нет официальной информации о том, собираются ли их продлевать. Вероятно, они все-таки будут пролонгированы.

Несмотря на то, что в сети регулярно распространяется информация о волнах мобилизации, никаким законом не предусмотрено соответствующее понятие («волны»), рассказала адвокат Екатерина Анищенко. Процесс мобилизации регулируют Указ Президента Украины № 69/2022 О всеобщей мобилизации, Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и Закон Украины О воинской обязанности и военной службе.

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"В указанных Законах указано, что защита Отечества является конституционной обязанностью каждого гражданина и это дело всего народа. Внести свой вклад в сохранение территориальной целостности государства и мирной жизни народа Украины является делом чести и обязанностью каждого гражданина. То есть, ни о каких волнах и очередях речь не идет, — пояснила правозащитница. — Вместе с этим, Министерство обороны не раз отмечало, что в первую очередь комплектование боевых воинских частей производится резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет отслуживших военнослужащих и военнообязанных. ​То есть предпочтение отдается лицам с боевым опытом. Однако это не означает, что без опыта не будут мобилизовывать".

Могут ли отправить человека на фронт без его согласия? Во время военного положения и общей мобилизации – да. Анищенко пояснила, что законом предусмотрена обязанность гражданина по сохранению территориальной целостности государства. Поэтому желания военнообязанных лиц в данном случае не учитываются.

Однако лиц, призываемых в армию, не могут отправить на фронт без должной подготовки. То есть лиц без всякого военного и боевого опыта могут мобилизовать в армию, но не отправят сразу в горячие точки — это противоправно и противозаконно.

Анищенко добавила, что ей известны случаи, когда лиц без опыта отправляли на передовую. По ее словам, эти случаи касались добровольцев, которые самостоятельно изъявили желание отправиться на "ноль" и поставили свою подпись на соответствующих бумагах.

«Если такой произвол происходит со стороны воинской части, то рекомендую обращаться к командиру с рапортом, в котором просить направить вас на учебу, потому что у вас нет достаточного опыта или отсутствует амуниция и т.д. Как показал опыт, такие рапорты, при принадлежности их вручения, имеют свой результат», — рассказала адвокат.

Напомним, также с 1 октября большое количество женщин в Украине должно стать на военный учет, после чего они официально станут военнообязанными. В Минобороны подчеркивают, что принудительно мобилизовать женщин не будут.

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