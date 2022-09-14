Девять категорий граждан. Кого не призовут на службу во время общей мобилизации в Украине 14 сентября, 17:18 Кого не могут призвать на службу во время всеобщей мобилизации (Фото:Министерство обороны Украины \Libkos\ facebook)

В Украине идет общая мобилизация, во время которой призыву подлежат все военнообязанные граждане. Недавно министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что в ближайшее время все мужчины должны быть готовы отправиться на фронт.

НВ напоминает, что существуют категории исключений, не подлежащих призыву на службу. Однако большинство представителей этих категорий могут мобилизоваться по собственному желанию.

Видео дня

Кого не могут мобилизовать во время войны в Украине: список

Забронированные работники компаний и предприятий, выполняющих мобилизационные задания или от работы которых зависит обеспечение государства и объектов критической инфраструктуры. Им предоставляется отсрочка на срок до шести месяцев. Также недавно правительство приняло решение, что такая отсрочка может быть однократно продлена. Лица, непригодные или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья. Если лицо исключено из военного учета, оно не может быть мобилизованным вообще, а если временно или ограниченно непригодным, то ему предоставляется отсрочка на шесть месяцев, после чего необходимо снова пройти военно-врачебную комиссию. Также недавно в Украине разрешили мобилизовать лиц с инвалидностью. Граждане, которые содержат трех или более детей до 18 лет. Под эту категорию также подпадают опекуны и родители совершеннолетних, имеющих I или II группу инвалидности. Лица, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18-ти лет. Мужчинам для получения отсрочки по этой причине необходимо предоставить в ТЦК документ-подтверждение ( свидетельство о смерти матери ребенка или о лишении его родительских прав). Если мужчина женат повторно, то право на отсрочку по этому основанию для него аннулируется. Граждане Украины, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи, например, за женой или мужем, ребенком, матерью или отцом. Попечители, усыновители, приемные родители и родители-воспитатели несовершеннолетних детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки. Народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики, а также некоторые категории чиновников. Военнообязанные лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, в то время как их партнер находится на военной службе. Также призыву не подлежат лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате военных действий на Востоке Украины ( Родители, дед/баба, родные/неполнородные братья или сестры, муж/жена, сын или дочь). Представители сферы образования, среди которых: студенты высших учебных заведений, соискатели профессионального высшего образования, обучающиеся в украинских или зарубежных ЗВО на дневной или дуальной форме; учителя и преподаватели, работающие минимум на 0,75 ставки.

Также в Украине не будут в обязательном порядке мобилизовать женщин на военную службу. Ранее мы рассказывали, кто из женщин не подлежит призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации. Недавно член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что военный учет женщин может стать обязательным только для одной профессии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.