Есть условия. Может ли военнослужащий воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам во время войны 18 марта, 08:25 Как военным воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам во время войны (Фото:ИгорьВетушко/depositphotos)

Рассказываем, может ли военнослужащий в условиях военного положения при наличии уважительной причины уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.

Согласно п. 18 ст. 101 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей от 20.12.1991 г. № 2011-XII, во время действия военного положения военнослужащим может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам с сохранением денежного довольствия. Указанный отпуск может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам

Военнослужащий представляет рапорт непосредственно командиру подразделения с документами, подтверждающими соответствующее семейное обстоятельство. Командир подразделения передает рапорт в штаб воинской части для рассмотрения командиром воинской части. Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.

Рекомендуется подавать рапорт в двух экземплярах. На одном из экземпляров должны быть дата и подпись, подтверждающие факт обращения с рапортом или исходящий номер. Если рапорт не принимают, можно обратиться за иерархией к высшему по званию руководству и оставить жалобу на горячей линии Генштаба: 0 800 500 410.

На какие отпуска имеют право военные ВСУ во время военного положения

Военные – как контрактники, так и мобилизованные – во время военного положения могут получить следующие виды отпусков:

по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;

в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком ( для женщин-военных);

для женщин-военных); по болезни или лечению после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.

Право на отпуска гарантируют части 18 и 19 статьи 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.