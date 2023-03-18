Есть условия. Может ли военнослужащий воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам во время войны

18 марта, 08:25
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Как военным воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам во время войны (Фото:ИгорьВетушко/depositphotos)

Как военным воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам во время войны (Фото:ИгорьВетушко/depositphotos)

Рассказываем, может ли военнослужащий в условиях военного положения при наличии уважительной причины уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.

Согласно п. 18 ст. 101 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей от 20.12.1991 г. № 2011-XII, во время действия военного положения военнослужащим может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам с сохранением денежного довольствия. Указанный отпуск может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам

  1. Военнослужащий представляет рапорт непосредственно командиру подразделения с документами, подтверждающими соответствующее семейное обстоятельство.
  2. Командир подразделения передает рапорт в штаб воинской части для рассмотрения командиром воинской части.
  3. Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.

Рекомендуется подавать рапорт в двух экземплярах. На одном из экземпляров должны быть дата и подпись, подтверждающие факт обращения с рапортом или исходящий номер. Если рапорт не принимают, можно обратиться за иерархией к высшему по званию руководству и оставить жалобу на горячей линии Генштаба: 0 800 500 410.

На какие отпуска имеют право военные ВСУ во время военного положения

Военные – как контрактники, так и мобилизованные – во время военного положения могут получить следующие виды отпусков:

  • по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;
  • в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком (для женщин-военных);
  • по болезни или лечению после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.

Право на отпуска гарантируют части 18 и 19 статьи 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   Мобилизация Военное положение Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Отпуск Призыв Повестка Война в Украине

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