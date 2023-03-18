Есть условия. Может ли военнослужащий воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам во время войны
Как военным воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам во время войны (Фото:ИгорьВетушко/depositphotos)
Рассказываем, может ли военнослужащий в условиях военного положения при наличии уважительной причины уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.
Согласно п. 18 ст. 101 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей от
Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам
- Военнослужащий представляет рапорт непосредственно командиру подразделения с документами, подтверждающими соответствующее семейное обстоятельство.
- Командир подразделения передает рапорт в штаб воинской части для рассмотрения командиром воинской части.
- Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.
Рекомендуется подавать рапорт в двух экземплярах. На одном из экземпляров должны быть дата и подпись, подтверждающие факт обращения с рапортом или исходящий номер. Если рапорт не принимают, можно обратиться за иерархией к высшему по званию руководству и оставить жалобу на горячей линии Генштаба: 0 800 500 410.
На какие отпуска имеют право военные ВСУ во время военного положения
Военные – как контрактники, так и мобилизованные – во время военного положения могут получить следующие виды отпусков:
- по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;
- в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком (для женщин-военных);
- по болезни или лечению после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.
Право на отпуска гарантируют части 18 и 19 статьи 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.