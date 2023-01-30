Мобилизация в Украине не прекращалась, возле военкоматов очереди — Данилов

30 января, 22:12
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Мобилизация в Украине не прекращалась ни на один день. При этом она проходит спокойно и взвешенно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Достаточное количество людей, которые нужны ВСУ, набирается. Я могу сказать, что возле военкоматов стоят очереди… Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости проводят определенные процедуры, ничего здесь такого нет», — заявил он.

Видео дня

Данилов сообщил, что в последнее время Россия запускает через мессенджеры видео, которое не имеет никакого отношения к мобилизации.

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«Одна из ситуаций была, о которой нам докладывал сейчас и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко, когда брали человека, который совершил тяжкое преступление. Рядом были автоматчики. Если я не ошибаюсь, это было убийство. Российская пропаганда все перекрутила якобы у нас таким образом забирают наших военнообязанных», — рассказал он.

Секретарь СНБО добавил, что уровень ИПСО будет расти в геометрической прогрессии.

«Очень внимательно надо относиться ко всей информации в мессенджерах», — подчеркнул он.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Алексей Данилов Война России против Украины

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