Без участия в боевых действиях. Что такое целевая мобилизация и что о ней нужно знать 24 мая, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Что такое целевая мобилизация и состоится ли она в Украине (Фото:Oleksandr Ratushniak)

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа. Это свидетельствует о том, что во всех регионах страны продолжится постепенный призыв военнообязанных украинцев на службу в ряды ВСУ.

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Некоторые граждане Украины могут быть мобилизованы не только для участия в боевых действиях и службы в армии, но и для участия в послевоенном восстановлении Украины. В начале мая 2022 года Кабмин принял решение, согласно которому в восстановительный период может происходить целевая мобилизация граждан.

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15 марта Верховная Рада приняла законопроект №7144, предусматривающий возможность реализации целевой мобилизации в восстановительный период после завершения военных действий для ликвидации их последствий. Он был внесен в парламент группой депутатов во главе с председателем комитета по экологической политике и природопользованию Олегом Бондаренко и был принят решением 345 депутатов.

Что такое целевая мобилизация

Основным отличием целевой мобилизации от «обычной» является привлечение граждан исключительно к ликвидации последствий военных действий на соответствующих территориях и их восстановлению. То есть лица, которые будут призваны в рамках этого этапа мобилизации, не будут участвовать в боевых действиях и будут работать на территориях, предварительно обработанных специальными службами (после проведения разминирования, аварийно-спасательных работ и т.п.).

Ранее целевая мобилизация могла проводиться для ликвидации чрезвычайных ситуаций, например, техногенных катастроф. В статье 83 Кодекса гражданской защиты указано, что "в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий может проводиться целевая мобилизация в порядке, определенном Законом Украины О правовом режиме чрезвычайного положения и другими нормативно-правовыми актами".

Важно отметить, что за лицом во время целевой мобилизации будет сохраняться место работы, должность и средняя заработная плата независимо от того, работает человек на государство или частную компанию.

Вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизации будут определяться Президентом Украины в решении о ее проведении. Об этом рассказал партнер юридической компании LCF Сергей Бенедисюк.



В первую очередь, для ликвидации последствий привлекут силы гражданской защиты с оказанием им помощи аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных и других подразделений, а трудоспособное население будут привлекать в случае, если возникнет необходимость в дополнительных ресурсах, рассказала юрист Наталья Муравская в комментарии delo.ua. Также, по ее словам, это должно происходить на добровольной основе.



Чем должны заниматься лица, призываемые для целевой мобилизации

В законопроекте указаны следующие задачи:

ликвидация последствий боевых действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидация последствий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся влиянию средств поражения;

принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.

«К таким задачам также отнесли меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения и вовлечению в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи. Предусмотрена также возможность привлечения к предоставлению социальных услуг на период действия военного положения работников и волонтеров, у которых нет документов, подтверждающих их профессиональный уровень», — рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Когда может проводиться целевая мобилизация в Украине

В постановлении Кабинета Министров об утверждении Положения о единой государственной системе гражданской защиты говорится, что меры по обеспечению функционирования сил гражданской защиты во время целевой мобилизации осуществляются в соответствии с планом проведения целевой мобилизации и Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации с учетом особенностей, определенных Кодексом гражданской защиты Украины.

Пока конкретики относительно регулирования целевой мобилизации, необходимого количества призывников и дат ее проведения нет. Но следует отметить, что в законопроекте №7144 прописана возможность проведения целевой мобилизации в восстановительный период после завершения военных действий для ликвидации их последствий.

Напомним, также указом президента Украины был создан Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны. Это консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, который должен заниматься разработкой плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины, а также готовить и реализовать соответствующие проекты, стратегии, инициативы.

Мобилизация в Украине

Всеобщая мобилизация в Украине началась после полномасштабного вторжения России.

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Также мы объясняли, кто, как и когда имеет право вручать повестку. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки или бывшие военкоматы продолжают мобилизацию военнослужащих в Украине. На сегодняшний день в законодательстве отсутствуют четкие правила вручения повесток военнообязанным. Закон не определяет место, где может быть вручен документ, а также уполномочен его вручить.

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