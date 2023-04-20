16 категорий. Кто может проходить военную службу только добровольно и по месту жительства 20 апреля, 00:15 Мобилизация в Украине — кого можно призвать только добровольно и для службы по месту жительства (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Мобилизации не подлежат лица, отсроченные от призыва. Однако некоторые из этих категорий могут мобилизоваться добровольно. Рассказываем, кто должен служить только по месту жительства.

Во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине для службы в Силах обороны могут призываться все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет – по закону они считаются военнообязанными и не могут покидать Украину.

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По статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, во время военного положения некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку. Некоторые из военнообязанных могут служить добровольно, и служба должна проходить только по месту жительства.

Кто может служить только по месту жительства

Такие категории граждан Украины могут быть мобилизованы только добровольно и служить только по месту жительства военнообязанные:

лица с инвалидностью;

признаны временно непригодными по состоянию здоровья по заключению ВВК сроком до шести месяцев с перепрохождением ВВЛ;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (п олнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие больного ребенка ( тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени), или ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи ( это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией);

тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени), или ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией); женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Кого не призывают и кто имеет отсрочку автоматически

Прежде всего, существуют категории граждан, которые не могут быть мобилизованными. Не призывают несколько категорий граждан Украины, имеющих соответствующие противопоказания по состоянию здоровья. Да, не мобилизуют:

лиц с инвалидностью I, II, III групп;

больных СПИДом, гепатиты, венерические заболевания;

с серьезными физическими недостатками, деформацией костей, влияющих на функционирование организма;

с тяжелыми заболеваниями или потерей слуха или зрения.