Без глаза и кисти. В Сумской области пытались мобилизовать мужчину с инвалидностью, в ТЦК ответили, что это фейк 9 сентября, 19:46 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В городе Шостка Сумской области пытались мобилизовать местного жителя Александра Денисенко, у которого инвалидность по зрению с детства и нет кисти. В ТЦК эту информацию опровергли и рассказали свою версию событий.

Об истории шосткинца написал блогер Павел Поламарчук в своем Facebook в субботу, 8 сентября.

Блогер сообщает, что мужчина с детства является инвалидом по зрению и имеет актуальные документы об инвалидности второй группы, которые предоставил для местного ТЦК. Поламарчук отмечает, что, по украинскому законодательству, Денисенко должны предоставить отсрочку и не мобилизовать.

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«Но Сумской областной ТЦК и СП не принял во внимание документы об инвалидности, и давлением и введением в заблуждение отправил Александра на ВВК», — отметил блогер.

Поламарчук пишет, что мужчину признали ограниченно годным. Во время прохождения ВВК местные военкомы, по словам Денисенко, заявили ему, что они не будут «смотреть на твои справки, они сейчас ничего не значат», а также сказали, что он пойдет в армию и у него «будет легкая работа».

Фото: pavlo.polamarchuk/Facebook

Фото: pavlo.polamarchuk/Facebook

Фото: pavlo.polamarchuk/Facebook

Блогер добавляет, что, по его мнению, причиной таких действий ТЦК является факт бронирования тысяч людей, которые не имеют болезней. А потому и пытаются мобилизовать инвалида, который не имеет «связей» и «5−7 тысяч долларов».

На огласку этой истории ответил Сумской областной ТЦК и СП. На своей странице в Facebook в субботу, 9 сентября, представители центра комплектования заявили о фейке, а информацию блогера назвали «искаженной врагом для подрыва мобилизации и имиджа ТЦК и СП».

В центре комплектования Сумщины сообщили, что Александр Денисенко был вызван для «уточнения и сверки учетных данных». В областном ТЦК добавили, что мужчина вовремя не обновил собственные данные, а потому информация о его инвалидности «отсутствовала». После проверки его военно-учетных документов, оказалось, что у него была справка вместо военного билета.

В Сумском областном ТЦК и СП добавили, что мужчину «отправили на ВВК для оформления всех необходимых документов о снятии с учета и выдачи нового военного билета».

Представители центра комплектования резюмировали, что документы об инвалидности второй группы Александра Денисенко «будут приобщены к заключению ВВК». Согласно заключению врачей, мужчину не могут мобилизовать в ВСУ.