«Начать деоккупацию Донецка и не только». Что ВСУ должны сделать в течение месяца, пока мобилизованные россияне не появились на фронте 25 сентября, 08:17 Эксклюзив НВ Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Радио НВ рассказал, как должны продвинуться Вооруженные силы Украины на фронте в ближайший месяц, пока на войне не появились первые российские мобилизованные.

«Для нас самый оптимальный вариант — это уменьшить ширину фронта там, где это возможно. Один из вариантов — выход на Мелитополь и Бердянск, ширину южного фронта, запорожского, в 10−150 км лучше уменьшить. На херсонском фронте, на правом берегу, там и так ширина фронта 50 км. Мы ее всю простреливаем», — убежден Свитан.

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Также эксперт считает, что ВСУ нужно продвигаться на донецком направлении:

«Можно и, наверное, обязательно нужно за месяц-полтора зайти в Донецк и начать его деоккупацию. Тогда намного сложнее будет россиянам спрогнозировать дальнейшие действия по расположению войск за Донецком в сторону России».

Есть смысл, по мнению Свитана, освобождать в ближайшее время и Лисичанск Луганской области.

«А дальше у нас ничего критичного по фронту уже не будет происходит, потому что воюют не численностью уже в XXI веке, воюют технологиями, уровнем подготовки, вооружениями, которых у нас хватает и за это время, думаю, получим еще нового», — подытожил эксперт.

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