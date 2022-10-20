В Минобороны Украины назвали количество уже мобилизованных на войну против Украины россиян 20 октября, 16:33 В РФ по неофициальным данным могут мобилизовать миллион россиян (Фото:Stringer/Reuters)

Россия мобилизовала на войну против Украины около 200 тысяч человек.

Такие данные по состоянию на середину октября озвучила на брифинге замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, РФ удалось мобилизовать около 66% от заявленного плана.

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«По данным разведки, продолжается доукомплектование 107 и формирование 24 регулярных и резервных полков и батальонов общей численностью около 146 тысяч человек. Это происходит во всех военных округах, северном флоте и воздушно-десантных войсках», — уточнила Маляр.

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Она уточнила, что в РФ сохраняются проблемы с отсутствием достаточного количества казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базы и вещевого имущества из-за ускоренных темпов мобилизации. Также у агрессора не инструкторов для надлежащей подготовки к боевым действиям мобилизованных россиян.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

4 октября в Минобороны РФ заявили, что мобилизовали уже 200 тысяч россиян. В украинской разведке тогда называли цифру в более 100 тысяч мобилизованных. В ГУР отметили, что пока непонятно, для чего в РФ завысили эти показатели.