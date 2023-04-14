В РФ проваливаются мобилизационные планы, однако Кремль пока не решается на фундаментальные изменения в подготовке к затяжной войне — ISW 14 апреля, 08:32 Стенд в поддержку контрактной службы в армии РФ в Москве (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

Москва пока не начала необходимую реорганизацию военных усилий, которая позволила бы ей максимально эффективно использовать свои возможности для поддержания крупномасштабного формирования войск, хотя такой риск остается.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

ISW согласен с оценкой о том, что Украина и ее союзники не должны недооценивать возможности российской армии в долгосрочной перспективе для длительной войны на истощение — о чем 13 апреля предупредил бригадный генерал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. По его словам, не следует недооценивать мобилизационные возможности РФ, поскольку она способна обеспечить себя кадрами для такой войны. Хотя мобилизационные планы в России проваливаются, ведь россияне начинают осознавать высокий уровень смертности на войне, отметил Громов. Он напомнил, что РФ анонсировала призыв на контракт в 400 тыс. человек, на срочную службу — 147 тыс. Но за три месяца в Волгоградской области из 7800 человек, запланированных к привлечению в армию, призваны только 134 (7% от нормы за квартал). А в Саратовской области из 7600 человек призвано 270 (14% от запланированного за этот период). Чтобы восполнить эту недостачу, РФ создает альтернативные частные военные компании, предупредил Громов — впрочем, по оценке союзников Украины, эти ЧВК в ближайшее время не будут настолько мощными, как ЧВК Вагнера, что согласуется с более ранними оценками ISW.

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Аналитики Института напоминают свои предупреждения о риске возрождения боевой мощи РФ с учетом ее населения и возможностей военно-промышленного комплекса. В ISW считают, что такой риск будет расти, если Владимир Путин решит фундаментально изменить стратегию России по распределению ресурсов в долгосрочной перспективе. Так, министр обороны России Сергей Шойгу 17 января объявил о планах в течение нескольких лет сформировать 12 новых маневренных дивизий.

Однако пока эксперты ISW не видят признаков того, что Кремль взялся за необходимую реорганизацию военных усилий, чтобы максимально эффективно масштабировать свои возможности для поддержки крупномасштабного формирования войск. Текущие российские «полумеры» и децентрализованные вербовочные усилия для компенсации потерь (такие как скрытая мобилизация, опора на российские регионы в привлечении добровольцев, расчет на новые небольшие «ЧВК» и давление на различные российские государственные предприятия, чтобы они спонсировали и оплачивали вербовочные кампании) указывают на стремление Москвы распределить бремя формирования сил среди различных элементов российского государства и групп «силовиков».

Однако ресурсы этих российских групп ограничены, констатируют в ISW. Так что нынешние нежизнеспособные попытки Кремля руководить ими иссякнут без фундаментальной реформы в подходе к генерации и распределению ресурсов со стороны Москвы. Безусловно, текущие усилия обеспечат армии РФ создание некоторой дополнительной боевой силы в краткосрочной перспективе, но затраты при этом будут лишь расти, тогда как эффективность будет уменьшаться. Решения Кремля по-прежнему полагаться на финансовое стимулирование призыва «добровольцев» (как единовременные, так и долгосрочные выплаты) приведет к большим долгосрочным структурным затратам и не может быть устойчивым подходом в течение неопределенно долгого времени, прогнозируют в ISW.

Оценки украинского командования также подтверждают более ранние оценки ISW о том, что Россия не может проводить несколько наступательных операций на нескольких направлениях одновременно. Это подтверждает заявление бригадного генерала Алексея Громова, по словам которого войска РФ перебросили неуточненные силы из района Авдеевки для усиления наступательных действий вокруг Бахмута, а Россия потеряла около 4 тыс. личного состава («вагнеровцев» и регулярных войск) в Бахмуте примерно с 30 марта.

Информация о том, что Владимир Путин лично согласовал арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, позволяет предположить, что этот шаг, вероятно, был ответом на арест в США гражданина России Сергея Черкасова, задержанного 24 марта по обвинению в деятельности как агента иностранного государства. Сообщение о личном участии Путина в первом аресте американского журналиста со времен холодной войны может свидетельствовать о том, что Кремль рассматривал арест как просчитанную эскалацию, которую он будет пытаться использовать в качестве рычага для получения уступок от Соединенных Штатов.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Федеральная служба государственной безопасности ( ФСБ) России 13 апреля озвучила свою версию о причастных к убийству военкора Максима Фомина ( Владлена Татарского).



ФСБ) России 13 апреля озвучила свою версию о причастных к убийству военкора Максима Фомина Владлена Татарского). Российские войска продолжали ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная.

Оккупанты продолжают добиваться постепенных успехов в Бахмуте ( вероятно, продвинулись дальше к западу в сторону центра Бахмута и достигли незначительного прогресса в южных и юго-западных районах города) и продолжают наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

вероятно, продвинулись дальше к западу в сторону центра Бахмута и достигли незначительного прогресса в южных и юго-западных районах города) и продолжают наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Войска РФ продолжают укреплять свои позиции на юге Украины, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и его сторонники продолжают вражду с властями Санкт-Петербурга.

Сообщается, что « вагнеровцы» учат украинских детей обращаться с оружием в рамках движения « Юнармия» на оккупированной территории Украины.

Карты боевых действий: бои за Бахмут, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW