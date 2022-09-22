Как Украине нужно реагировать на мобилизацию в РФ — отвечает Билецкий 22 сентября, 17:00 Мурал с изображением российских военных в Москве, 21 сентября (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Бывший командир полка Азов Андрей Билецкий в эфире Радио НВ рассказал, как Украине следует реагировать на объявление мобилизации в России.



В эфире Радио НВ Билецкий отметил, что сейчас России катастрофически не хватает пехоты и мобилизация, «как бы мы над этим не смеялись», усилит ее позиции примерно через три-четыре месяца.

Видео дня

«Чем нужно соответствовать Украине? Мое мнение, что нужно вести асимметричную войну. То есть, если мы будем отвечать России мобилизацией и так далее, это тоже отчасти необходимо, но отчасти, то мы ни к чему не приведем. По простой причине. Потому что ресурса того же мяса, ресурса пушек, танков и так далее у России все равно будет еще на ближайшие годы больше, чем в Украине», — сказал бывший командир Азова.

Поэтому, по его словам, Украине необходимо вместо числовых показателей усиливать эффективность.

«Это опять-таки не только получение западного оружия, это интенсификация, интенсивность именно в боевой подготовке. Надо это оружие осваивать и нужно его использовать максимально эффективно. Боевая подготовка – это также улучшение своих возможностей в тактике, в оперативном искусстве и так далее. Это то, что нужно. Потому что мясо на мясо у нас не получится», – сказал Билецкий.

Он подчеркнул, что для того чтобы использовать на войне современные технологии, необходимы профессиональные бойцы.

Диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, а его министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов.

После объявления главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации россияне массово бегут из РФ, из-за чего на границах с соседними странами образовались огромные пробки.

По данным британской разведки, при наборе 300 тысяч человек в рамках мобилизации Россия столкнется со значительными логистическими трудностями.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.