В Минобороны Украины назвали реальное количество уже мобилизованных россиян 10 ноября, 11:57 Мобилизованные на войну в Украине россияне сталкиваются с недостатком обеспечения и ненадлежащей подготовкой (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

По состоянию на первую декаду ноября Россия мобилизовала на войну против Украины 270 тысяч человек, а не 300 тысяч, как было заявлено.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге.

По ее словам, в российской армии сохраняются проблемы с обеспечением личного состава, а также с военной подготовкой.

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«По состоянию на первую декаду ноября призвано более 270 тысяч человек из 300 тысяч запланированных. Сохраняются проблемы по отсутствию достаточного количества казармо-жилищного фонда, учебно-материальной базы, вещевого имущества для обеспечения мобилизованного личного состава, а также инструкторов для их надлежащей подготовки к военным действиям», — резюмировала Маляр.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планировали отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

28 октября глава минобороны страны-агрессора РФ отчитался об окончании мобилизации россиян и о привлечении 300 тысяч человек.

Фото: НВ

Мобилизованные уже гибнут в Украине.





