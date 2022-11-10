В Минобороны Украины назвали реальное количество уже мобилизованных россиян
Мобилизованные на войну в Украине россияне сталкиваются с недостатком обеспечения и ненадлежащей подготовкой (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)
По состоянию на первую декаду ноября Россия мобилизовала на войну против Украины 270 тысяч человек, а не 300 тысяч, как было заявлено.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге.
По ее словам, в российской армии сохраняются проблемы с обеспечением личного состава, а также с военной подготовкой.
«По состоянию на первую декаду ноября призвано более 270 тысяч человек из 300 тысяч запланированных. Сохраняются проблемы по отсутствию достаточного количества казармо-жилищного фонда, учебно-материальной базы, вещевого имущества для обеспечения мобилизованного личного состава, а также инструкторов для их надлежащей подготовки к военным действиям», — резюмировала Маляр.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планировали отправить 300 тысяч резервистов.
По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.
28 октября глава минобороны страны-агрессора РФ отчитался об окончании мобилизации россиян и о привлечении 300 тысяч человек.
Мобилизованные уже гибнут в Украине.