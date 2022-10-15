Подготовленный мобилизационный ресурс России — до 2 млн человек — Наев 15 октября, 00:36 Командующий Объединенными силами Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что подготовленный мобилизационный ресурс страны-агрессора России составляет до 2 миллионов человек.

В интервью Суспільному в рамках телемарафона Наев подчеркнул, что на «частичной мобилизации» Россия не остановится и продолжит восполнять потери в Украине за счет новых мобилизованных. Страна-агрессор уже отправляет мобилизованных в Донецкую область и на другие направления. По словам Наева, в первую очередь это «недавно уволенный мобилизационный ресурс», на подготовку которого нужно меньше всего времени.



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«В целом у РФ подготовленный мобилизационный ресурс — где-то до 2 млн человек. В целом их мобилизационный ресурс — около 29 млн человек. Поэтому РФ в стремлении решить войну по тем целям, которые они ставят перед собой, будет повышать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию и быть готовыми для ее решения на наших условиях», — сказал командующий.



Он добавил, что мобилизация в России приведет к созданию новых военных формирований, с помощью которых агрессор будет пытаться провести перегруппировку и, возможно, «переформатировать стратегическо-наступательную операцию», но для этого нужно время, вооружение и техника.

"…Если мы вовремя получим необходимое количество вооружения и военной техники, то преимущество будет на нашей стороне", — сказал Наев, отвечая на вопрос о том, может ли российская мобилизация повлиять на контрнаступление защитников Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.



По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.

