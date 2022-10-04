Первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен — координационный штаб 4 октября, 20:22 Мобилизированные в городе Тара в Омском районе России, 26 сентября (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен защитникам Украины.

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными во вторник, 4 октября, 26-летнего россиянина Михаила Куликова из Орска отправили на войну против Украины через пять дней после получения повестки. Еще в России он позвонил на горячую линию проекта Хочу жить от Координационного штаба, и ему рассказали, как безопасно сдаться в плен.



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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире Freeдом рассказал, что за последние несколько недель на «горячую линию» Хочу жить поступило больше 2 тысяч обращений.

«Тогда [после контрнаступления защитников Украины в Харьковской области и объявления мобилизации в России] начали звонить уже не просто солдаты, которые находятся на территории Украины в рамках оккупационной армии, но и те, которых либо только мобилизовали и они еще находятся на территории РФ, либо их родственники, либо даже люди, которые подозревают, что могут быть мобилизованы, и на всякий случай уточняют информацию. За несколько недель у нас уже более 2 тысяч таких обращений», — заявил он.

По словам Юсова, страна-террорист РФ выдала повестки около 100 тысячам человек.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.