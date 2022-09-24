В России системные проблемы с мобилизацией. Разные условия в регионах могут обострить социальное напряжение — ISW 24 сентября, 08:41 Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Pool via REUTERS)

Объявленная в России мобилизация не сможет создать резервные силы даже того низкого качества, что запланировано диктатором Владимиром Путиным, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.



Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW) за 23 сентября.

Несмотря на заявления минобороны РФ о мобилизации россиян с «боевым опытом», российские военкоматы и местные администрации мобилизуют мужчин, не отвечающих заявленным критериям.

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Принимая во внимание сообщения росСМИ о цели российского режима мобилизовать более миллиона человек, аналитики считают, что эта кампания в РФ перегружает «неэффективную и немотивированную бюрократическую систему». По их мнению, это не поможет создать необходимые боеспособные резервные силы в короткие сроки или их может не появиться вообще.

В ISW пришли к выводу, что мобилизационная система России была подготовлена к полномасштабной войне не лучше, чем армия страны-агрессора. В то же время там не исключают, что минобороны РФ может решить «некоторые из наихудших проблем и направит мобилизационные усилия в нужное русло».

Также, как пишут аналитики, разногласия с указом и заявлениями Путина и министра обороны Сергея Шойгу о категориях мужчин, не подлежащих мобилизации, вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому Кремлю. В институте считают, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, уже возросшее из-за неравенства при создании добровольческих батальонов.

Например, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его республика не будет проводить мобилизацию, потому что уже перевыполнила «план» призыва на 254 процента.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что непропорциональная массовая мобилизация в Бурятии и Якутии — это «настоящие этнические чистки» со стороны Кремля.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян.



Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ за неделю освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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