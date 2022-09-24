В России системные проблемы с мобилизацией. Разные условия в регионах могут обострить социальное напряжение — ISW

24 сентября, 08:41
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Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Pool via REUTERS)

Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Pool via REUTERS)

Объявленная в России мобилизация не сможет создать резервные силы даже того низкого качества, что запланировано диктатором Владимиром Путиным, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.

Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW) за 23 сентября.

Несмотря на заявления минобороны РФ о мобилизации россиян с «боевым опытом», российские военкоматы и местные администрации мобилизуют мужчин, не отвечающих заявленным критериям.

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Принимая во внимание сообщения росСМИ о цели российского режима мобилизовать более миллиона человек, аналитики считают, что эта кампания в РФ перегружает «неэффективную и немотивированную бюрократическую систему». По их мнению, это не поможет создать необходимые боеспособные резервные силы в короткие сроки или их может не появиться вообще.

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В ISW пришли к выводу, что мобилизационная система России была подготовлена к полномасштабной войне не лучше, чем армия страны-агрессора. В то же время там не исключают, что минобороны РФ может решить «некоторые из наихудших проблем и направит мобилизационные усилия в нужное русло».

Также, как пишут аналитики, разногласия с указом и заявлениями Путина и министра обороны Сергея Шойгу о категориях мужчин, не подлежащих мобилизации, вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому Кремлю. В институте считают, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, уже возросшее из-за неравенства при создании добровольческих батальонов.

Например, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его республика не будет проводить мобилизацию, потому что уже перевыполнила «план» призыва на 254 процента.

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Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что непропорциональная массовая мобилизация в Бурятии и Якутии — это «настоящие этнические чистки» со стороны Кремля.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ за неделю освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

https://www.youtube.com/embed/9DRM_jbtKG8
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Мобилизация Война России против Украины

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