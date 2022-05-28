Россия продолжает скрытую мобилизацию, резервистов готовят в Воронежской области — Генштаб ВСУ

28 мая, 07:43
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Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия продолжает проводить меры скрытой мобилизации для пополнения своих сил для участия в войне с Украиной.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом утром 28 мая сообщает в своей сводке Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания. На территории Воронежской области идет подготовка резервистов», - добавили в Генштабе.

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21 мая также сообщалось, что оккупанты принудительно привлекают в ряды вооруженных сил РФ лиц, находящихся на временно занятой оккупантами территории Украины.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Россия Мобилизация Война России против Украины Генштаб ВСУ

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