Россия продолжает скрытую мобилизацию, резервистов готовят в Воронежской области — Генштаб ВСУ 28 мая, 07:43 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия продолжает проводить меры скрытой мобилизации для пополнения своих сил для участия в войне с Украиной.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом утром 28 мая сообщает в своей сводке Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания. На территории Воронежской области идет подготовка резервистов», - добавили в Генштабе.

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21 мая также сообщалось, что оккупанты принудительно привлекают в ряды вооруженных сил РФ лиц, находящихся на временно занятой оккупантами территории Украины.

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