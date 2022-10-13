В России заявили о гибели мобилизованного чиновника московского правительства

13 октября, 22:51
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Сообщается, что чиновник погиб спустя три недели после мобилизации (Фото:Loseva / Telegram)

Сообщается, что чиновник погиб спустя три недели после мобилизации (Фото:Loseva / Telegram)

В Украине 10 октября погиб 28-летний чиновник московского правительства, которого страна-агрессор мобилизовала 23 сентября.

Заместительница главного редактора российского пропагандистского ресурса RT Наталья Лосева сообщила в Telegram, что Алексей Мартынов, занимавший пост начальника отдела в правительстве Москвы, был мобилизован 23 сентября. По ее словам, россиянина отправили на фронт без боевого опыта «практически через несколько дней».

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Как сообщает российский телеканал Дождь, Мартынов работал в учрежденной московским правительством структуре Московское агентство соцразвития.

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13 октября в России впервые с начала объявления «частичной» мобилизации признали гибель мобилизованных на войне против Украины. В пресс-службе губернатора и правительства Челябинской области заявили о гибели пятерых оккупантов.

Российское Агентство.Новости сообщает, что публично известно о минимум десяти погибших мобилизованных гражданах страны-террориста, а также по меньшей мере о 18 погибших мобилизованных, которые не доехали до фронта.

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Президент Владимир Зеленский во время обращения к Совбезу ООН говорил, что Кремль внедряет политику геноцида, сознательно фокусируя мобилизацию на коренных народах.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Москва Мобилизация Война России против Украины

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