«Настроены воевать долго». В Минобороны Украины объяснили планы РФ о подготовке к новой волне мобилизации 3 января, 14:02 В РФ могут готовиться к новой волне мобилизации, ее могут объявить в первую неделю января (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

Подготовка страны-агрессора России к новой волне мобилизации говорит о том, что они настроены вести долгую войну против Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что врага нельзя недооценивать.

«Мобилизация действительно там мощная, и это действительно очень серьезный вызов. И это говорит о том, что они настроены воевать долго», — пояснила замминистра обороны.

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Она также рассказала, что формирование частных армий указывает на демотивацию регулярных войск.

«Они не понимают в основном, за что они здесь должны умирать. Во-вторых, действительно, с учетом того, как к ним относится российская власть — они не хотят воевать. Поэтому частные более мотивированы, они воюют за деньги. Это говорит о том, что регулярного ресурса им уже не хватает», — добавила Маляр.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.