«Настроены воевать долго». В Минобороны Украины объяснили планы РФ о подготовке к новой волне мобилизации
В РФ могут готовиться к новой волне мобилизации, ее могут объявить в первую неделю января (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)
Подготовка страны-агрессора России к новой волне мобилизации говорит о том, что они настроены вести долгую войну против Украины.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
Она отметила, что врага нельзя недооценивать.
«Мобилизация действительно там мощная, и это действительно очень серьезный вызов. И это говорит о том, что они настроены воевать долго», — пояснила замминистра обороны.
Она также рассказала, что формирование частных армий указывает на демотивацию регулярных войск.
«Они не понимают в основном, за что они здесь должны умирать. Во-вторых, действительно, с учетом того, как к ним относится российская власть — они не хотят воевать. Поэтому частные более мотивированы, они воюют за деньги. Это говорит о том, что регулярного ресурса им уже не хватает», — добавила Маляр.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.
Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.