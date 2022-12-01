Огромные потери и недовольство. Мобилизация в России не дала результатов — Минобороны

1 декабря, 12:22
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Мобилизация в РФ не дала результатов, отметили в Минобороны (Фото:Генштаб)

Мобилизация в РФ не дала результатов, отметили в Минобороны (Фото:Генштаб)

Мобилизация в России не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, из разговоров оккупантов стало известно, что надежды российского командования на увеличение боевого потенциала армии РФ за счет мобилизованных потерпели крах.

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Маляр рассказала, что из-за низкого уровня подготовки увеличиваются потери личного состава, в том числе и военных с боевым опытом.

Она добавила, что это приводит к массовому недовольству.

Накануне Генштаб сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года.

https://www.youtube.com/watch?v=in7u4E1S0Eo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Минобороны Украины Мобилизация Война России против Украины

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