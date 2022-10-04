В ВСУ рассказали о подготовке новых мобилизованных россиян, которых перебросили на юг Украины

4 октября, 15:33
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РФ отправляет на фронт неподготовленных мобилизованных солдат, они учатся в бою (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

РФ отправляет на фронт неподготовленных мобилизованных солдат, они учатся в бою (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

Россия перебросила на юг Украины новых мобилизованных солдат для участия в войне против Украины.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.

Точное количество новых сил противника она не назвала.

«Мы знаем их количество. Они неподготовлены, но по всей вероятности, могут готовиться непосредственно на позициях, потому что недооценивать врага нельзя», — отметила она.

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Гуменюк добавила, что смотреть за тем, что и как делают вражеские войска, помогают представители украинского движения сопротивления.

«Поэтому мы за ними следим и проводим среди них информационную кампанию о том, как замарать руки кровью, они могли бы сложить оружие и перейти в «обменный фонд», — резюмировала она.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

4 октября в Минобороны РФ заявили, что мобилизовали уже 200 тысяч россиян.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины мобилизация в России

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