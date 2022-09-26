Колонну российских уклонистов на границе с Грузией видно из космоса — фото со спутника

26 сентября, 23:23
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На переходе люди ждут до 48 часов, чтобы пересечь границу с Грузией (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

На переходе люди ждут до 48 часов, чтобы пересечь границу с Грузией (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Спутники Maxar Technologies сделали фото очереди из российских машин на границе России и Грузии. Россияне пытаются покинуть страну из-за объявленной мобилизации.

Фото были сделаны в воскресенье, 25 сентября. На снимках видны грузовики и легковые автомобили, стоящие в пробке.

Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Ранее сообщалось, что гражданам России, которые пытаются уехать в Грузию, разрешили переходить границу в пункте пропуска Верхний Ларс пешком, хотя он для этого не предназначен.

Видео дня

По данным СМИ, на переходе люди ждут до 48 часов, чтобы пересечь границу с Грузией.

Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

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По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

После объявления мобилизации в РФ страну-агрессора начали массово покидать люди. Например, из-за массового бегства на границе с Грузией образовалась колоссальная пробка. В соцсетях появилось видео с дрона, на котором видно, что очередь к пункту пропуска растянулась на многие километры.

https://www.youtube.com/embed/Vho5CSc0ges
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Грузия Мобилизация Спутник Войска РФ

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