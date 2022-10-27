В Генштабе ВСУ рассказали, когда РФ задействует в Украине основное количество мобилизованных 27 октября, 12:58 РФ отправляет мобилизованных россиян на войну против Украины практически без подготовки (Фото:Stringer/File Photo/Reuters)

Войска РФ начнут задействовать основное количество мобилизованных россиян в войне против Украины через полторы-две недели.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алесей Громов на брифинге.

По его словам, мобилизации в России продолжается, несмотря на заявления Кремля о ее завершении.

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«Свернуты только публичные мероприятия по призыву, тогда как процесс вручения повесток по месту проживания или работы военнообязанных продолжается. Основное задействование мобилизованных в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через 1,5 — 2 недели», — отметил он.

Громов пояснил, что мобилизованные, вероятно, буду задействованы для сдерживания украинской армии на определенных участках фронта, а также для равномерного усиления других участков фронта.

По его словам, часть мобилизованных будет направлена на доукомплектование подразделений, в первую очередь тех, которые понесли значительные потери в Украине. Для другой части мобилизованных планируется сформировать полностью новые подразделения. Речь идет о танковых, мотострелковых, артиллеристских полках.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

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По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

По данным Минобороны Украины, В РФ мобилизовали уже 200 тысяч россиян. Их уже начали отправлять на войну против Украины. На некоторых приходят похоронки.