Три лопаты на 500 человек. Как экипированы мобилизованные РФ, которых бросают на передовую — российский журналист 8 ноября, 15:41 Российские мобилизованные резервисты в Ростовской области, 31 октября (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Заместитель главного редактора российского издания Верстка Алексей Левченко в интервью Радио НВ рассказал о том, как экипированы мобилизованные РФ, которых бросают на передовую.

Левченко сказал Радио НВ, что те из мобилизованных российских военных, которым удалось выжить под Макеевкой и в Сватовском районе Луганской области рассказали журналистам, что их бросили на передовую без подготовки и с очень плохой экипировкой.

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«Насколько я понимаю, их просто выкинули на передовую, они очень слабо подготовлены, у них практически нет нормальной экипировки. Они говорят, что у них три лопаты на весь батальон, они должны были копать окопы тремя лопатами на 500 человек. Поэтому они использовали все, что попало, штык-ножами копали, но я не знаю, как сейчас можно копать какие-то окопы чем попало, промерзшая земля, уже заморозки, распутица», — описал российский журналист рассказы мобилизованных.

В начале ноября стало появляться все больше сведений о том, что сотни неподготовленных и не оснащенных российских мобилизованных оказываются на передовых позициях в районе Сватово Луганской области, из-за чего несут огромные потери.

В первых числах ноября в районе Макеевки (Луганская область, около 30 км от Сватово) из батальона мобилизованных численностью более 500 человек уцелели лишь около 30−40 российских военнослужащих. Об этом рассказали неподконтрольные Кремлю СМИ (Верстка, Дождь, Настоящее время, Русская служба BBC), которым удалось поговорить с отдельными уцелевшими военнослужащими и десятками родственников мобилизованных, отправленных в район Сватово. Их истории подтверждают друг друга и раскрывают ряд фактов о том, почему ВСУ удалось нанести столь сокрушительные потери новой волне мобилизованных в боях под Сватово.



