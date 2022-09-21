«Я такого еще не видел»: экс-депутат госдумы РФ заявил, что в обращении Путина сквозил страх 21 сентября, 13:04 Илья Пономарев заявил, что Владимир Путин фактически признал свой провал в Украине (Фото:Скриншот видео Коммерсантъ/YouTube)

Бывший депутат госдумы РФ Илья Пономарев считает, что поведение российского диктатора Владимира Путина во время его обращения по поводу мобилизации в РФ выдавало в нем страх.

Об этом он сказал в среду, 21 сентября, в комментарии изданию Гордон.

По словам экс-депутат, на обнародованном видео у Путина тряслись пальцы и дергалась рука, в связи с чем можно сделать вывод, что «у него очень плохое психологическое состояние».

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«Я еще не видел у Путина настолько плохо технически исполненного обращения. Он же в этом смысле достаточно тренированный человек, проходил специальные курсы по сценической речи. А это такая судьбоносная речь. Понятно, он читал с суфлера, но он сделал это плохо. Видно, что он нервничает, что ему никто не может ничего посоветовать. Уровень нервозности очевиден», — пояснил он.

Кроме того, Пономарев отметил, что выступление Путина — это фактически признание того, что все задачи, которые были поставлены перед ВС РФ, провалились.

«У него никакого другого сценария, кроме как продолжать войну, нет. Это как в кино: либо он ее ведет под венец, либо она его — к прокурору», — добавил бывший российский депутат.

Напомним, Путин объявил «частичную мобилизацию» в стране в среду, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам.

По словам министра обороны РФ, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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